Hải Phòng thực hiện kiểm tra thân nhiệt thuyền viên quốc tế cập cảng biển Việt Nam

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm (Bộ Y tế), từ 27/12/2025-27/1/2026, Ấn Độ ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah, trong đó 2 trường hợp xét nghiệm khẳng định tại một bệnh viện ở Tây Bengal.

Bệnh do virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A, chủ yếu lây truyền từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus và lây từ người sang người. Bệnh có thể lây lan thành dịch, tỷ lệ tử vong cao 40-75%. Hiện, chưa có vắc-xin và thuốc đặc trị.

Bệnh có thể diễn biến từ nhẹ đến nặng hoặc dẫn đến tử vong với các triệu chứng, như: sốt, đau đầu, đau cơ, nôn mửa, đau họng, chóng mặt, rối loạn ý thức và các dấu hiệu thần kinh...

Ngày 28/1, Sở Y tế Hải Phòng đã triển khai biện pháp ngăn ngừa, phòng chống không để dịch xâm nhập vào thành phố với nhiều biện pháp. Trọng tâm tăng cường giám sát tại cửa khẩu cảng biển, sân bay Cát Bi, nhất là trường hợp nhập cảnh từ Ấn Độ.