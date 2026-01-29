Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hải Phòng thực hiện kiểm tra thân nhiệt thuyền viên quốc tế cập cảng biển Việt Nam

Nguyễn Hoàn

TPO - Ngay sau khi nhận công văn về tăng cường giám sát, phòng chống dịch do virus Nipah, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng đã phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng tổ chức kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, hướng dẫn các thuyền viên quốc tế tại cảng biển.

tp-kiem-dich-1.jpg
Từ tối 28/1, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng phối hợp với Bộ đội biên phòng Hải Phòng tổ chức lực lượng tăng cường giám sát, phòng chống dịch bệnh do virus Nipah trên các tàu biển tại cảng ở Hải Phòng.
tp-kiem-dich-21.jpg
Trên một tàu đến từ Hong Kong (Trung Quốc), cán bộ Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng thông báo kế hoạch giám sát, phòng chống dịch bệnh Nipah cho các thuyền viên trên tàu.
tp-kiem-dich-15.jpg
Đại diện thuyền viên đã thông báo toàn bộ hải trình tàu di chuyển trong một tháng gần đây, chủ yếu cập các cảng tại Trung Quốc, Nhật Bản trước khi tới Hải Phòng (Việt Nam).
tp-kiem-dich-4.jpg
tp-kiem-dich-3.jpg
tp-kiem-dich-6.jpg
Ngay sau đó, lực lượng y tế đã tổ chức kiểm tra thân nhiệt, toàn bộ các thành viên trên tàu này đều có thân nhiệt ổn định 36-37 độ C.
tp-kiem-dich-8.jpg
tp-kiem-dich-7.jpg
Lực lượng chức năng cũng lập danh sách và ghi các chỉ số thân nhiệt của từng thành viên trên tàu để theo dõi.
tp-kiem-dich-9.jpg
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng sử dụng thiết bị kiểm tra chất lượng nước sinh hoạt trên tàu để lưu vào biên bản nhằm giám sát.
tp-kiem-dich-16.jpg
tp-kiem-dich-19.jpg
Phòng bếp nấu ăn, kho thực phẩm khô và kho thực phẩm đông lạnh cũng được lực lượng kiểm tra kỹ lưỡng về nguồn gốc nhập và việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đại diện thuyền viên cho biết, họ nhập thực phẩm từ Hong Kong trước khi cập cảng Hải Phòng.
tp-kiem-dich-14.jpg
tp-kiem-dich-13.jpg
Toàn bộ các thuyền viên trên tàu được lực lượng chức năng phát tờ rơi tuyên truyền, cảnh báo về nguồn gốc, triệu chứng và biện pháp phòng chống dịch bệnh do virus Nipah. Các thuyền viên tuân thủ các quy định, hướng dẫn của lực lượng kiểm dịch quốc tế Hải Phòng. Một số thuyền viên sử dụng công cụ dịch ngoại ngữ để hiểu thêm về các thuật ngữ y tế.
tp-kiem-dich-20.jpg
Trung tâm Kiểm dịch quốc tế Hải Phòng xác nhận giấy kiểm tra, giám sát phòng chống dịch bệnh do Nipah. Quá trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng, không gây ảnh hưởng tới các hoạt động vận tải hàng hóa, sinh hoạt của thuyền viên.

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm (Bộ Y tế), từ 27/12/2025-27/1/2026, Ấn Độ ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah, trong đó 2 trường hợp xét nghiệm khẳng định tại một bệnh viện ở Tây Bengal.
Bệnh do virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A, chủ yếu lây truyền từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus và lây từ người sang người. Bệnh có thể lây lan thành dịch, tỷ lệ tử vong cao 40-75%. Hiện, chưa có vắc-xin và thuốc đặc trị.

Bệnh có thể diễn biến từ nhẹ đến nặng hoặc dẫn đến tử vong với các triệu chứng, như: sốt, đau đầu, đau cơ, nôn mửa, đau họng, chóng mặt, rối loạn ý thức và các dấu hiệu thần kinh...
Ngày 28/1, Sở Y tế Hải Phòng đã triển khai biện pháp ngăn ngừa, phòng chống không để dịch xâm nhập vào thành phố với nhiều biện pháp. Trọng tâm tăng cường giám sát tại cửa khẩu cảng biển, sân bay Cát Bi, nhất là trường hợp nhập cảnh từ Ấn Độ.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #phòng chống dịch bệnh #virus Nipah #kiểm dịch quốc tế #cảng biển #thuyền viên quốc tế

