OMRON giới thiệu thiết bị đo huyết áp tích hợp phát hiện rung nhĩ tại Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ VII

Ngày 23/11/2025, tại TP.HCM, trong khuôn khổ Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ VII với chủ đề “Tăng huyết áp trong thời đại đa phương và kỹ thuật số” do Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam/Hội Tim mạch học Việt Nam phối hợp cùng Bệnh viện Chợ Rẫy và Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức, OMRON Healthcare đã giới thiệu các dòng máy đo huyết áp ứng dụng công nghệ phát hiện nguy cơ rung nhĩ (AFib) và tích hợp chức năng đo điện tâm đồ (ECG).

Việc tích hợp công nghệ phát hiện rung nhĩ và ghi điện tâm đồ trên thiết bị đo huyết áp tại nhà giúp sàng lọc sớm các bất thường tim mạch. Rung nhĩ thường tiến triển âm thầm, ít triệu chứng nhưng làm tăng nguy cơ đột quỵ lên đến 5 lần, vì vậy phát hiện sớm và theo dõi thường xuyên có vai trò quan trọng trong phòng ngừa và quản lý biến cố tim mạch.

Thiết bị đo huyết áp tích hợp AFib và ECG hỗ trợ sàng lọc sớm tim mạch

Tại khu vực triển lãm, OMRON trưng bày các thiết bị đo huyết áp tích hợp công nghệ phát hiện nguy cơ rung nhĩ và theo dõi hoạt động của tim. Trong đó, máy đo huyết áp bắp tay tự động OMRON IQ BT (HEM-7194T1-FL) được giới thiệu với khả năng phát hiện nhanh nguy cơ rung nhĩ chỉ với một chạm nhờ công nghệ IntelliSense AFib™ độc quyền, hoạt động bằng cách phân tích sóng xung huyết áp – sự thay đổi áp suất trong động mạch – để nhận diện các nhịp tim bất thường liên quan đến rung nhĩ, ngay cả khi người dùng chưa xuất hiện triệu chứng. Sản phẩm còn tích hợp khả năng lưu trữ tối đa 60 kết quả đo và kết nối Bluetooth với ứng dụng OMRON connect, cho phép người dùng theo dõi huyết áp, nhịp tim theo thời gian và chia sẻ dữ liệu với bác sĩ khi thăm khám, góp phần hỗ trợ điều trị kịp thời.

Bên cạnh đó, máy đo huyết áp tự động kết hợp điện tâm đồ OMRON Complete (HEM-7530T) là thiết bị cho phép đo đồng thời huyết áp và điện tâm đồ (ECG). Việc tích hợp chức năng ECG giúp ghi nhận hoạt động điện của tim, cung cấp dữ liệu cần thiết để bác sĩ xác định chính xác rung nhĩ – tình trạng trong nhiều trường hợp chỉ được phát hiện sau khi đã xảy ra biến cố đột quỵ. Kết quả đo được hiển thị và quản lý trên ứng dụng OMRON connect, giúp người dùng và bác sĩ thuận tiện theo dõi và đánh giá tình trạng tim mạch lâu dài.

Ngoài hai sản phẩm trên, OMRON cũng giới thiệu dòng máy đo huyết áp tự động EZ Series. Dòng sản phẩm này được tích hợp khả năng phát hiện nguy cơ rung nhĩ (AFib), hướng đến người dùng cần thiết bị đo huyết áp dễ sử dụng, tiện lợi và đáng tin cậy trong theo dõi sức khỏe tại nhà.

Góc nhìn chuyên môn và định hướng hợp tác vì chăm sóc dự phòng

Theo các bác sĩ tham gia hội nghị, công nghệ có vai trò quan trọng trong theo dõi và quản lý sức khỏe. Trước đây việc kiểm soát huyết áp chủ yếu dựa vào các thiết bị đo cơ học, đòi hỏi sự hỗ trợ của nhân viên y tế hoặc người có chuyên môn, gây khó khăn cho bệnh nhân khi cần theo dõi huyết áp hằng ngày. Sự xuất hiện của các thiết bị đo huyết áp hiện đại, đặc biệt là những thiết bị tích hợp đo huyết áp và ghi điện tâm đồ, được đánh giá là bước tiến đáng kể trong quản lý bệnh tim mạch.

Các chuyên gia cho rằng công nghệ này giúp người bệnh chủ động theo dõi sức khỏe tại nhà, đồng thời hỗ trợ sàng lọc sớm các rối loạn nhịp tim như rung nhĩ – yếu tố nguy cơ quan trọng ở người bệnh tăng huyết áp và tim mạch. Việc theo dõi dữ liệu huyết áp và nhịp tim hằng ngày cũng giúp bác sĩ thuận lợi hơn trong việc điều chỉnh phác đồ điều trị, lựa chọn thuốc phù hợp và nâng cao hiệu quả kiểm soát bệnh trong dài hạn.

Sự tham gia của OMRON tại Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam lần thứ VII nằm trong cam kết “Going for Zero”, hướng tới mục tiêu giảm thiểu các biến cố tim mạch thông qua chăm sóc dự phòng và ứng dụng công nghệ đo lường tiên tiến. OMRON đồng thời hợp tác cùng Hội Tim mạch Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc sàng lọc sớm nguy cơ rung nhĩ, đặc biệt trong bối cảnh lối sống thay đổi và tỷ lệ bệnh nền gia tăng ở người trẻ khiến rung nhĩ có xu hướng xuất hiện sớm hơn.

Với hơn 400 triệu thiết bị y tế được bán ra trên toàn cầu và sự hiện diện tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, OMRON tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu máy đo huyết áp được kiểm chứng lâm sàng và được khuyến nghị trong thực hành y khoa. Tại Việt Nam, OMRON Healthcare cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các tổ chức y tế, bệnh viện và chuyên gia tim mạch trong các hoạt động nâng cao nhận thức và cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe tim mạch cho cộng đồng.