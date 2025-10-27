Đại học Y dược, Đại học QG Hà Nội nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập ngày 27/10/2020, trên cơ sở nâng cấp Khoa Y Dược (đơn vị ra đời năm 2010).

Từ quy mô đào tạo ban đầu (năm 2012) chỉ với hai ngành đào tạo (Y khoa, Dược học) và 100 sinh viên, đến nay, Trường Đại học Y Dược đã có 6 chương trình đào tạo đại học, tuyển sinh trên 1.000 sinh viên/năm. Ở bậc sau đại học, trường đã triển khai 30 chương trình (Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa I và Thạc sĩ), tuyển sinh trên 500 học viên/năm; sắp tới sẽ tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ cho học viên quốc tế và mở thêm các chương trình đào tạo tiến sĩ.

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: Nghiêm Huê

Theo GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, trong hành trình xây dựng và phát triển, đội ngũ không ngừng lớn mạnh về chất, lượng, tâm huyết và trí tuệ với 14 Giáo sư, 75 Phó Giáo sư, 139 Tiến sĩ.

Chỉ trong 9 tháng đầu năm, trường đã công bố 158 bài báo quốc tế, đạt 3 giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, có 5 nhà khoa học tiêu biểu, cùng nhiều chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc gia.

"5 năm qua là một chặng đường phát triển vượt bậc và niềm vui được nhân lên gấp bội khi nhà trường vinh dự được đón nhận tặng thưởng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước. Phần thưởng này là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ và tinh thần đoàn kết của các thế hệ thầy và trò của Trường Đại học Y dược", GS Lê Ngọc Thành chia sẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, các nghị quyết lớn của Bộ Chính trị mở ra một thời kì mới đầy cơ hội cho giáo dục đại học.

Đối với Trường Đại học Y Dược, đây là thời cơ vàng để khẳng định vai trò tiên phong, phát huy thế mạnh liên ngành, liên lĩnh vực, kết hợp giữa tri thức khoa học - công nghệ với y học hiện đại, hình thành các trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, gắn kết giữa đào tạo - nghiên cứu - khám chữa bệnh - phục vụ cộng đồng.

Để thực hiện tốt các chủ trương lớn của Đảng nêu trong các nghị quyết của Bộ Chính trị, PGS.TS Hoàng Minh Sơn kiến nghị Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế xem xét xây dựng cơ chế phối hợp đặc thù giữa giáo dục đại học và y tế, nhằm thúc đẩy đào tạo gắn với nghiên cứu - ứng dụng - thực hành; hỗ trợ nhà trường trong đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học chất lượng cao và triển khai các chương trình nghiên cứu, chuyển giao công nghệ y - sinh học, y học số, trí tuệ nhân tạo trong y tế…

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị hai bộ hỗ trợ các mô hình bệnh viện đại học thông minh, trung tâm đào tạo - nghiên cứu - y học thực hành, qua đó giúp nhà trường trở thành đầu mối đào tạo nhân lực y tế trình độ cao.