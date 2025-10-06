Đại học Y dược Hải Phòng lọt top 10 trường đạt chuẩn chất lượng trong nước

TPO - Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT vừa công bố danh sách các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục (dữ liệu cập nhật 31/8). Trong đó, Trường Đại học Y dược Hải Phòng lọt top 10 cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn trong nước.

Kết quả đánh giá các cơ sở giáo dục đại học theo chuẩn trong nước có 200 trường, và theo tiêu chuẩn nước ngoài với 17 trường.

Kết quả kiểm định, đánh giá, công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn trong nước chu kỳ 2 (V2) thể hiện, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng nằm trong top 10.

Các cơ sở giáo dục được đánh giá điểm trung bình lần lượt ở 4 tiêu chí: đảm bảo chất lượng về chiến lược; đảm bảo chất lượng về hệ thống; đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng; kết quả hoạt động.

5/10 trường đại học được đánh giá cao về tiêu chí chất lượng là các trường thuộc khối y dược, gồm: ĐH Dược Hà Nội, ĐH Y Hà Nội, ĐH Y dược Cần Thơ, ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh và ĐH Y dược Hải Phòng.

Top 10 trường đại học có điểm kiểm định chất lượng giáo dục trung bình V2 cao nhất. Ảnh: Trường Đại học Y dược Hải Phòng

Kết quả kiểm định V2, Trường Đại học Y dược Hải Phòng đạt điểm trung bình 4,15, bằng điểm với ĐH Y Hà Nội, và xếp thứ 9 trong số 10 trường cao nhất.

Trong đó, tiêu chí "Đảm bảo chất lượng về hệ thống" và "Kết quả hoạt động" của trường đạt 4.23, mức cao hàng đầu cả nước.

Đây là thước đo sinh động về tầm vóc và uy tín của một cơ sở đào tạo đã gần 50 năm phát triển với sự đầu tư đồng bộ vào cơ sở vật chất, quản trị, hệ thống đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học…

Kết quả kiểm định chất lượng cũng cho thấy những công trình nghiên cứu khoa học giá trị được ghi nhận trong nước và quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp vững chuyên môn, sẵn sàng hội nhập toàn cầu; đóng góp thiết thực cho xã hội và cộng đồng từ chăm sóc sức khỏe nhân dân đến chuyển giao tri thức và sáng kiến đổi mới.

Sau gần 50 xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy và trò Trường Đại học Y dược Hải Phòng đã luôn phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần hiếu học, khắc phục mọi khó khăn, vươn lên đạt được những thành tích đáng khích lệ.

Cụ thể, nhà trường đã đào tạo hơn 21.000 bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Y khoa; 31 tiến sĩ, 718 thạc sĩ, 162 bác sĩ nội trú, 623 bác sĩ chuyên khoa cấp II, 2581 bác sĩ chuyên khoa cấp I. Qua đó, góp phần vào chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Gần 50 năm xây dựng và phát triển, Đại học Y dược Hải Phòng đã đào tạo hàng chục nghìn bác sĩ, dược sĩ.

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng vừa hoàn thành đánh giá 3 chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo Dược lý - Dược Lâm sàng; Xét nghiệm Y học trình độ thạc sĩ; Y học dự phòng trình độ đại học. Đến nay, trường đã hoàn thành kiểm định, đánh giá ngoài hầu hết các chuẩn chương trình đào tạo theo quyết định của Bộ GD&ĐT, trong đó có nhiều chương trình đào tạo được kiểm định đầu tiên trong khối các trường đại học khối ngành đào tạo sức khỏe.

Tuyển sinh đại học và sau đại học năm học 2025 - 2026, nổi bật với 1.589 sinh viên và 1.057 học viên nhập học.

Với kết quả đạt được thời gian qua cho thấy sự thống nhất rất cao trong mục tiêu phát triển của Trường, tinh thần đoàn kết nhất trí trong Đảng uỷ, Hội đồng trường và Ban giám hiệu nhà trường, đặc biệt vai trò cũng như cam kết đảm bảo chất lượng của PGS.TS Nguyễn Văn Khải - Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Hải Phòng trong xây dựng, phát triển nhà trường.