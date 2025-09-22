Bắc Ninh có 6 cá nhân nhận Huân chương Lao động

TPO - Ngày 22/9, tỉnh Bắc Ninh tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, trong đó 6 cá nhân nhận Huân chương Lao động.

Sáng 22/9, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự, chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được tiếp lửa và đã lan tỏa, thấm sâu tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành mục tiêu, động lực và là thành tố quan trọng để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo ra sự thống nhất, đồng thuận xã hội.

Có thể khẳng định, vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh Bắc Ninh mỗi năm lại được mở rộng thêm, bổ sung thêm, tô điểm thêm bởi những bông hoa tươi thắm, những bông hoa tiêu biểu cho tinh thần thi đua, đổi mới sáng tạo, hết lòng cống hiến vì hạnh phúc và bình yên của Nhân dân, vì mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp.

Phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực. Toàn tỉnh Bắc Ninh đã có 300 tập thể và cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương các loại; hơn 700 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua, Bằng khen; hơn 29.400 tập thể, cá nhân, hộ gia đình được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Văn Gấu phát biểu tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Thắng

Ông Gấu đề nghị, ngay sau đại hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần khẩn trương triển khai các nội dung thi đua mà UBND tỉnh Bắc Ninh phát động; bảo đảm phong trào thi đua yêu nước lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Công tác thi đua khen thưởng gắn với triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh và của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; thi đua phải hướng vào giải quyết những việc khó, tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt, những vấn đề nóng, phức tạp của, những vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá, trong 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều đổi mới, chất lượng và hiệu quả. Các phong trào thi đua, cuộc vận động do Trung ương và tỉnh phát động được các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Lao động cho các cá nhân. Ảnh: Nguyễn Thắng



Phong trào thi đua yêu nước ở tỉnh Bắc Ninh đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới trên tất cả các lĩnh vực, được Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.

Phó Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa và yếu tố con người; phát triển nhanh và bền vững; nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 theo hướng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc.

Công tác khen thưởng phải tiếp tục được đổi mới, sát thực tiễn, phải dựa trên hiệu quả, kết quả của phong trào thi đua, thành tích xuất sắc đạt được; bảo đảm chính xác, kịp thời, đúng người, đúng việc, có tính giáo dục, nêu gương, lan tỏa trong xã hội.

Tại Đại hội, 6 cá nhân tỉnh Bắc Ninh được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba, 22 tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.