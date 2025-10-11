Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sơn La kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, vinh dự đón Huân chương Lao động hạng Nhất

TPO - Tối 10/10, tại TP Sơn La, tỉnh Sơn La long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập (10/10/1895 – 10/10/2025). Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

tp-11.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên Cờ truyền thống của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La﻿.

Dự lễ kỷ niệm có ông Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đoàn đại biểu nước CHDCND Lào; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Sơn La.

10-9810.jpg
Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Quốc Khánh – Bí thư Tỉnh ủy Sơn La khẳng định: “Trải qua 130 năm xây dựng và trưởng thành, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã đoàn kết, anh dũng trong đấu tranh cách mạng, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Trong thời kỳ đổi mới, Sơn La đã đạt được những bước phát triển toàn diện, trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa của vùng Tây Bắc”.

Theo báo cáo, đến năm 2025, GRDP toàn tỉnh Sơn La ước đạt hơn 82.700 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2020; GRDP bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,89%. Sơn La đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm 5 tháng so với kế hoạch Chính phủ giao, với hơn 12.000 ngôi nhà được xây dựng.

tp-5.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu chúc mừng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh: “130 năm là hành trình đáng tự hào của ý chí, trí tuệ và tình yêu quê hương Sơn La. Từ những nương ngô, rẫy sắn, Sơn La đã vươn mình trở thành vùng đất của sáng tạo, của niềm tin và khát vọng vươn lên”.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ, diễn viên và đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La biểu diễn đã khép lại buổi lễ kỷ niệm đầy tự hào và xúc động.

tp-9-8641.jpg
Chương trình nghệ thuật tại lễ Kỷ niệm 130 Ngày thành lập tỉnh Sơn La.
tp-4-2757.jpg
tp-6.jpg
tp-5.jpg
Viết Hà
