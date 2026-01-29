Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã chi thưởng cho học sinh đạt thành tích "vàng"

Hồ Nam
TPO - Sau phản ánh về việc chậm trễ chi trả tiền thưởng cho các em học sinh đạt thành tích cao, Sở GD&ĐT Đắk Lắk đã chi thưởng.

Ngày 29/1, nhiều phụ huynh tại Đắk Lắk phấn khởi cho biết đã nhận được tiền thưởng từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh. Đây là phần thưởng dành cho các em học sinh có thành tích xuất sắc tại Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc diễn ra tại Huế vào tháng 6/2025.

Chị T. (một phụ huynh có con đoạt 2 huy chương môn bơi lội) chia sẻ: "Gia đình đã nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cùng số tiền thưởng 3,5 triệu đồng vào ngày 27/1. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực khổ luyện của các con trên đường đua xanh, là nguồn động lực lớn để các vận động viên trẻ tiếp tục cống hiến cho thể thao tỉnh nhà."

2833503596250198050.jpg
Các em học sinh đã nhận được tiền thưởng.

Tuy nhiên, theo phản ánh của một số phụ huynh, hiện các em vẫn đang tiếp tục chờ đợi Giấy chứng nhận thành tích từ Bộ GD&ĐT để hoàn thiện hồ sơ cá nhân.

Trước đó, Tiền Phong phản ánh nhiều phụ huynh tại tỉnh Đắk Lắk bức xúc trước việc con em của họ, gặt hái được nhiều thành tích cao tại Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc, nhưng đang bị 'ngâm' tiền thưởng suốt 4 tháng qua. Việc chậm trễ thực hiện quyết định khen thưởng của UBND tỉnh khiến niềm vui của các em không trọn vẹn, còn phụ huynh bức xúc.

Hồ Nam
