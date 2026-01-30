Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ông Bùi Xuân Hải giữ chức Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng

Nguyễn Hoàn
TPO - Đảng ủy UBND TP Hải Phòng vừa chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030 với ông Bùi Xuân Hải. Chủ tịch TP Hải Phòng cũng quyết định bổ nhiệm ông Bùi Xuân Hải giữ chức Hiệu trưởng nhà trường.

Chiều 29/1, ông Vũ Tiến Phụng – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố về công tác cán bộ tại Trường Đại học Hải Phòng.

Theo đó, Đảng ủy UBND TP Hải Phòng đã quyết định, chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Bùi Xuân Hải; chuẩn y chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với bà Nguyễn Thị Hiên.

Chủ tịch UBND thành phố cũng quyết định bổ nhiệm ông Bùi Xuân Hải giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng. Các ông bà: Nguyễn Thị Hiên, Trần Quốc Tuấn và Nguyễn Thị Thanh Nhàn giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng.

Ông Vũ Tiến Phụng - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng trao quyết định, tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Trường Đại học Hải Phòng.

Tại hội nghị, ông Vũ Tiến Phụng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chúc mừng lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Hải Phòng tiếp tục được tin tưởng, bổ nhiệm giữ các chức vụ.

Ông khẳng định, đây là đội ngũ cán bộ đã trải qua nhiều thử thách, có năng lực, kinh nghiệm, đóng góp quan trọng vào những thành tích của nhà trường và được các cấp lãnh đạo tin tưởng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị tập thể lãnh đạo nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu quả; đẩy mạnh đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu phục vụ sự phát triển của thành phố; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên bảo đảm đủ về số lượng, mạnh về chất lượng.

Nguyễn Hoàn
