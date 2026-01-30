TPHCM kiểm tra diện rộng các cơ sở y tế có dấu hiệu trục lợi người bệnh

TPO - Sở Y tế TPHCM vừa ban hành kế hoạch công tác kiểm tra y tế năm 2026, mở ra một đợt kiểm tra diện rộng, được xem là “tổng công kích” vào các cơ sở y tế có dấu hiệu vi phạm, trục lợi trên người bệnh. Theo đó, gần 2.800 cơ sở y tế trên địa bàn thành phố sẽ nằm trong diện kiểm tra trong năm nay.

Thông tin được công bố vào ngày 30/1 cho thấy, trong năm 2026, cơ quan chức năng sẽ đồng thời triển khai nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra liên quan lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố. Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán việc quản lý, sử dụng kinh phí mua sắm thường xuyên và kinh phí đầu tư tại các cơ sở y tế công lập giai đoạn 2024–2025. Thanh tra Chính phủ đưa lĩnh vực y tế vào danh sách các cuộc thanh tra dự phòng, tập trung vào công tác tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách, việc cấp phép, hậu kiểm hoạt động hành nghề khám chữa bệnh, dược phẩm và mỹ phẩm trong giai đoạn 2022–2025.

Riêng Bộ Y tế sẽ triển khai nhiều chuyên đề kiểm tra chuyên ngành tại TPHCM tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật trong khám bệnh, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế tư nhân; hoạt động hỗ trợ sinh sản; công bố, lưu hành và kê khai, niêm yết giá thiết bị y tế; hoạt động nhập khẩu, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc và mỹ phẩm. Các nội dung liên quan đến tuân thủ nguyên tắc GMP, quản lý giá thuốc, quảng cáo thuốc và mỹ phẩm cũng nằm trong diện kiểm tra trọng điểm.

Đoàn công tác Cục Quản lý Y Dược cổ truyền kiểm tra đột xuất cơ sở buôn bán thuốc y học cổ truyền tại TPHCM

Ở cấp thành phố, Thanh tra TP.HCM dự kiến thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn 2024–2025 đối với một số phòng khám đa khoa, đồng thời thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất tại một đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Trên cơ sở đó, Sở Y tế TP.HCM xây dựng kế hoạch kiểm tra y tế năm 2026 với 44 chuyên đề kiểm tra theo kế hoạch, trải rộng trên hầu hết các lĩnh vực của ngành. Trong đó, nhóm dược – mỹ phẩm – thiết bị y tế chiếm tỷ trọng lớn với 14 chuyên đề; lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh có 11 chuyên đề; y tế dự phòng 5 chuyên đề; còn lại là các nội dung liên quan đến tổ chức cán bộ, tài chính, công nghệ thông tin, bảo vệ chăm sóc trẻ em và trách nhiệm của người đứng đầu.

Bên cạnh kiểm tra theo kế hoạch, Sở Y tế TP.HCM còn tiến hành kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của Bộ Y tế, UBND TP.HCM hoặc khi tiếp nhận đơn thư, phản ánh, tố cáo của người dân. Trọng tâm của các cuộc kiểm tra đột xuất là những hành vi được xem là “điểm đen” kéo dài, gây bức xúc xã hội, như hành nghề không phép, hành nghề trái phép, “vẽ bệnh, moi tiền”, kinh doanh và quảng cáo dịch vụ y tế sai sự thật trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo kế hoạch, tổng số cơ sở nằm trong diện kiểm tra theo kế hoạch năm 2026 là 2.787 cơ sở, chưa bao gồm các cơ sở sẽ bị kiểm tra đột xuất. Việc kiểm tra được yêu cầu thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm tính chính xác, khách quan, công khai, không gây cản trở hoạt động bình thường của cơ sở y tế, nhưng kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an TP.HCM, Chi cục Quản lý thị trường và chính quyền địa phương trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm, đặc biệt đối với các vụ việc phức tạp, cơ sở có tính chống đối hoặc liên quan yếu tố người nước ngoài. Đồng thời, kết quả kiểm tra sẽ được theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ để kịp thời chấn chỉnh những bất cập trong công tác quản lý. Đợt kiểm tra y tế năm 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần “làm sạch” môi trường hành nghề y tế trên địa bàn TP.HCM, từng bước lấy lại niềm tin của người dân đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe.