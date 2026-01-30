Trực thăng vượt biển trong đêm đưa bệnh nhân nguy kịch từ Trường Sa về đất liền

TPO - Vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 30/1/2026, trực thăng EC225 mang số hiệu VN8619 của Công ty Trực thăng Miền Nam/Binh đoàn 18 đã hạ cánh xuống sân đỗ Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175, đưa bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch từ đảo Trường Sa Lớn về đất liền để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Thông tin từ Trung úy - bác sĩ Nguyễn Văn Sang, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Quân Y 175 là trưởng ê kíp cấp cứu đường không cho biết, bệnh nhân là H.Đ.Q. (41 tuổi ngụ tỉnh Phú Thọ) là nhân viên Công ty trục vớt nạo vét TCDG, đang làm việc tại quần đảo Trường Sa.

Bệnh nhân được trực thăng cấp cứu hỏa tốc chuyển từ đảo về đất liền trong đêm

Trước đó, lúc 19 giờ ngày 27/1, bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Trường Sa Đông trong tình trạng đau bụng nhiều, được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp giờ thứ 17 và đã được phẫu thuật lau rửa ổ bụng, đặt dẫn lưu. Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh diễn tiến phức tạp, nguy cơ biến chứng nặng.

Đến 11 giờ 25 phút ngày 28/1, bệnh nhân được chuyển về Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn để tiếp tục theo dõi và điều trị. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Quân y 175 đã phối hợp với Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn tổ chức hai cuộc hội chẩn từ xa qua hệ thống Telemedicine nhằm đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh và hướng dẫn xử trí tích cực.

Chuyến bay đã diễn ra thuận lợi giúp người bệnh an toàn nhập cấp cứu

Qua hội chẩn, các bác sĩ xác định bệnh nhân đang được theo dõi viêm ruột thừa cấp giờ thứ 55, đã phẫu thuật dẫn lưu, lau rửa ổ bụng giờ thứ 33. Ruột thừa nghi ngờ nằm ở vị trí bất thường phía sau manh tràng hoặc dưới gan, khiến việc phẫu thuật ban đầu gặp nhiều khó khăn. Tiên lượng bệnh nặng, nguy cơ cao diễn tiến viêm phúc mạc, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, dính ruột và tắc ruột sau mổ.

Trước nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh, Bệnh viện Quân y 175 đã báo cáo Cục Quân y và đề nghị vận chuyển cấp cứu bằng trực thăng đưa bệnh nhân về đất liền để can thiệp kịp thời.

Người bệnh nhanh chóng được nhập viện chuẩn bị cho cuộc mổ lần 2

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, lúc 19 giờ 15 phút ngày 29/1, trực thăng EC225 số hiệu VN8619 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, mang theo Tổ Cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175. Sau khi hạ cánh tại đảo Trường Sa Lớn, ê kíp cấp cứu nhanh chóng đánh giá tình trạng bệnh nhân, kiểm soát các nguy cơ và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho quá trình vận chuyển vượt biển trong đêm.

Theo trung úy, bác sĩ Nguyễn Văn Sang, khó khăn lớn nhất của ca bệnh là ruột thừa nằm phía sau manh tràng, làm tăng nguy cơ biến chứng sau mổ. Bệnh nhân có biểu hiện sốt và chướng hơi ổ bụng nhiều, nguy cơ tắc ruột, áp xe ruột thừa, đám quánh và viêm phúc mạc, buộc phải chỉ định phẫu thuật lần hai tại cơ sở y tế chuyên sâu trên đất liền.

Các bác sĩ đã thực hiện thành công cuộc phẫu thuật giúp bệnh nhân qua nguy kịch

Ngay sau khi trực thăng hạ cánh, bệnh nhân được chuyển thẳng vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175. Đến 8 giờ sáng cùng ngày, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật và ca mổ được thực hiện thành công. Hiện người bệnh tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực.