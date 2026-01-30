Cứu sống một 'thương hồ' đột quỵ giữa sông Sài Gòn

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Đang ngủ trưa trên ghe giữa sông Sài Gòn, người đàn ông bất ngờ rơi vào tình trạng yếu liệt nửa người, té ngã. Được người thân phát hiện và đưa vào bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đột quỵ và nhanh chóng tiến hành quy trình cấp cứu.

Ngày 30/1, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, tại đây vừa cứu sống một trường hợp đột quỵ nhồi máu não cấp. Người bệnh là ông N.V.B. (61 tuổi, quê An Giang), làm nghề thương hồ (buôn bán nông sản bằng ghe xuồng) thường xuyên sinh sống trên sông.

dot-quy-2.jpg
TS.BS Võ Văn Tân thăm khám cho người bệnh

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 27/1, khi đang ngủ trưa trên ghe neo đậu khu vực tuyến sông Sài Gòn, đoạn gần Cảng Cát Lái (TP.HCM), ông B. bất ngờ bị yếu liệt nửa người bên trái, nói khó, khi cố gắng đứng dậy ông đã bị té ngã. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người thân đã nhanh chóng điều khiển ghe đưa ông vào bờ và chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 cấp cứu.

Kể từ thời điểm khởi phát triệu chứng đến khi ông B. nhập viện ước tính khoảng 4 giờ. Các bác sĩ xác định người bệnh còn nằm trong “cửa sổ vàng” điều trị đột quỵ. Ngay khi tiếp nhận, ê kíp khoa Hồi sức Cấp cứu đã khẩn trương thăm khám, đánh giá lâm sàng, kích hoạt quy trình Stroke Code và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết để loại trừ xuất huyết não, xác định khả năng tái thông mạch.

TS.BS Võ Văn Tân, Trưởng khoa Nội Thần kinh của bệnh viện cho biết, sau khi hội chẩn nhanh, người bệnh được chỉ định truyền thuốc tiêu sợi huyết ngay tại cơ sở 2. Việc xử trí sớm giúp tận dụng tối đa thời gian vàng, hạn chế vùng não bị tổn thương không hồi phục. Khi tình trạng ổn định, người bệnh được chuyển tuyến nội bộ an toàn theo mô hình Stroke Network về Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở chính – trung tâm điều trị đột quỵ chuyên sâu.

dot-quy-1.jpg
Sau khi được can thiệp, sức khỏe của người bệnh đang dần bình phục

Tại đây, các kỹ thuật hiện đại như MRI não, CT tưới máu và chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) được thực hiện khẩn trương. Kết quả cho thấy vùng não thiếu máu còn nhiều nhưng vùng hoại tử ít. Ê kíp đã quyết định can thiệp hút huyết khối cho người bệnh. Thủ thuật can thiệp mạch não được thực hiện thành công, giúp tái thông hiệu quả mạch máu bị tắc.

Sau 24 giờ, tình trạng của ông B. cải thiện rõ rệt, gần như hồi phục hoàn toàn, chỉ còn tê yếu nhẹ tay trái, giọng nói phục hồi gần như bình thường. Người bệnh tiếp tục được điều trị dự phòng và phục hồi chức năng nhằm giảm nguy cơ tái phát.

Theo TS.BS Võ Văn Tân, đột quỵ não là tình trạng cấp cứu tối khẩn, mỗi phút trôi qua có thể khiến hàng triệu tế bào thần kinh bị tổn thương không hồi phục. Từ trường hợp trên, ông khuyến cáo người dân cần nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ như méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó, rối loạn ý thức đột ngột… nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ để không bỏ lỡ “giờ vàng”. Để hạn chế nguy cơ bị đột quỵ, cộng đồng cần kiểm soát tốt các bệnh lý nền, duy trì vận động thể lực đều đặn, giảm căng thẳng và xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh.

Vân Sơn
