Hải Phòng giám sát hơn 10 nghìn người nhập cảnh phòng ngừa dịch Nipah

TPO - Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng đã phối hợp với liên ngành triển khai các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh do virus Nipah, kiểm soát 222 tàu nhập cảnh với 4.326 thuyền viên; 49 lượt máy bay nhập cảnh, gồm 387 tổ bay và 7.009 khách

Ngày 30/1, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng cho biết, trong nửa tháng đầu năm (15/1-29/1), đơn vị phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng, an ninh hàng không đã triển khai các giải pháp giám sát người xuất nhập cảnh trên địa bàn, phòng ngừa dịch bệnh.

Trong đó, tại cảng biển, lực lượng liên ngành kiểm soát 222 tàu nhập cảnh với 4.326 thuyền viên; xuất cảnh 225 tàu với 4.373 thuyền viên.

Lực lượng liên ngành cũng phối hợp kiểm soát 49 lượt máy bay nhập cảnh, gồm 387 tổ bay và 7.009 khách; 49 máy bay xuất cảnh gồm 387 tổ bay và 7.092 hành khách.

Lực lượng Kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng phối hợp giám sát thuyền viên trên tàu biển xuất nhập cảnh vào cảng Hải Phòng.

Đại diện lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cho biết, đơn vị đã gửi công văn yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh do virus Nipah.

Đối với Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải miền Bắc, tổ chức tuyên truyền đến toàn bộ hoa tiêu và lập kế hoạch hướng dẫn của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế để phòng ngừa, ngăn bệnh dịch lây lan qua hoa tiêu. Đồng thời, tuyên truyền tới các thuyền viên trong quá trình dẫn tàu.

Đối với các chủ tàu, doanh nghiệp vận tải biển, yêu cầu thuyền viên thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, trong đó lưu ý cung cấp nguồn lực để tàu thuyền thực hiện.

Các đơn vị, doanh nghiệp chủ động tăng cường công tác giám sát tại các cầu bến, kịp thời báo cáo ngay khi phát hiện thuyền viên trên tàu nghi nhiễm bệnh do virus Nipah.

Trước đó, Bộ Y tế thông tin về dịch bệnh do virus Nipah, Sở Y tế Hải Phòng có công văn đề nghị các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố triển khai các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh do virus Nipah xâm nhập vào thành phố và lây lan trong cộng đồng.

Trong đó, Trung tâm Kiểm dịch quốc tế tăng cường giám sát, phát hiện trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu, nhất là các trường hợp nhập cảnh từ các nước đang có dịch. Xây dựng kế hoạch theo các tình huống, sẵn sàng nhân lực, vật tư, hóa chất, thiết bị, phương tiện để đáp ứng kịp thời khi có ca bệnh nghi ngờ.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố tăng cường giám sát, phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại các cơ sở y tế và cộng đồng để quản lý, thu dung, điều trị kịp thời. Khoanh vùng xử lý triệt để ngay từ trường hợp đầu tiên, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm.

Trung tâm y tế các khu vực và cơ sở khám chữa bệnh tăng cường giám sát, phát hiện trường hợp nghi ngờ, có thể mắc bệnh. Phối hợp với các đơn vị để điều tra, lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm chẩn đoán (nếu phát sinh tình huống)...