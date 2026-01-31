Quảng Ninh sẽ có 19 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán

TPO - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn đồng ý chủ trương tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp và tầm cao tại 19 xã, phường, đặc khu nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930) và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh thống nhất 1 điểm bắn pháo hoa vào ngày 03/02/2026 tại xã Vĩnh Thực. Ngày 16/02/2026 sẽ có 4 điểm bắn tại các xã, phường gồm Đông Triều, Mạo Khê, Tuần Châu, Uông Bí. Ngày 17/02/2026, Quảng Ninh tổ chức thêm 14 điểm bắn tại các xã, phường, đặc khu gồm Hạ Long, Ba Chẽ, Tiên Yên, Việt Hưng, Bình Liêu, Quảng Yên, Cẩm Phả, Quảng Hà, Hoành Bồ, Đông Ngũ, Móng Cái 1, Đầm Hà, Cửa Ông, Vân Đồn.

Quảng Ninh sẽ có 19 điểm bắn pháo hoa nổ dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Phạm Lê Hưng

Trong tổng số 19 điểm, có 2 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao tại Hạ Long và đặc khu Vân Đồn, 17 điểm còn lại bắn pháo hoa nổ tầm thấp.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Công an tỉnh hướng dẫn các địa phương triển khai bắn pháo hoa nổ bảo đảm tuyệt đối an toàn, đúng quy định, đồng thời phối hợp bố trí lực lượng, phương tiện, kho bãi phục vụ tổ chức bắn. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp các lực lượng liên quan kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng pháo và tổ chức bắn tại các xã, phường, đặc khu.