Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Quảng Ninh sẽ có 19 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn đồng ý chủ trương tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp và tầm cao tại 19 xã, phường, đặc khu nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930) và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh thống nhất 1 điểm bắn pháo hoa vào ngày 03/02/2026 tại xã Vĩnh Thực. Ngày 16/02/2026 sẽ có 4 điểm bắn tại các xã, phường gồm Đông Triều, Mạo Khê, Tuần Châu, Uông Bí. Ngày 17/02/2026, Quảng Ninh tổ chức thêm 14 điểm bắn tại các xã, phường, đặc khu gồm Hạ Long, Ba Chẽ, Tiên Yên, Việt Hưng, Bình Liêu, Quảng Yên, Cẩm Phả, Quảng Hà, Hoành Bồ, Đông Ngũ, Móng Cái 1, Đầm Hà, Cửa Ông, Vân Đồn.

5633-n.jpg
Quảng Ninh sẽ có 19 điểm bắn pháo hoa nổ dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Phạm Lê Hưng

Trong tổng số 19 điểm, có 2 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao tại Hạ Long và đặc khu Vân Đồn, 17 điểm còn lại bắn pháo hoa nổ tầm thấp.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Công an tỉnh hướng dẫn các địa phương triển khai bắn pháo hoa nổ bảo đảm tuyệt đối an toàn, đúng quy định, đồng thời phối hợp bố trí lực lượng, phương tiện, kho bãi phục vụ tổ chức bắn. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp các lực lượng liên quan kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng pháo và tổ chức bắn tại các xã, phường, đặc khu.

Hoàng Dương
#Quảng Ninh #pháo hoa #Tết Nguyên đán #kỷ niệm 96 năm Đảng #bắn pháo hoa #an toàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục