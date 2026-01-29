Đưa hơn 12 triệu giàn pháo hoa phục vụ thị trường Tết

TPO - Trước nhu cầu pháo hoa tăng cao dịp Tết Nguyên đán 2026, Nhà máy Z121 đã đẩy mạnh tự động hóa sản xuất, mở rộng dây chuyền, nâng công suất lên trên 12 triệu sản phẩm; đồng thời tăng cường các giải pháp nhận diện chống hàng giả, hàng nhái.

Tự động hóa dây chuyền, tăng gấp đôi sản lượng

Thông tin về sản lượng pháo hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026, Đại tá Trần Thanh Sơn - Phó Giám đốc Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng), cho biết, năm nay nhà máy hiện đại hóa thêm một dây chuyền, duy trì hai dây chuyền ở phía Bắc và đưa vào hoạt động từ ngày 18/11/2025 một dây chuyền mới tại xã Phước Hòa ở TPHCM. Nhờ đó, công suất đạt trên 12 triệu sản phẩm các loại, gần gấp đôi so với năm trước.

Đại tá Trần Thanh Sơn - Phó Giám đốc Nhà máy Z121, giới thiệu 2 mẫu sản phẩm pháo hoa giàn phun viên 25 ống và 100 ống.

“Ba dòng sản phẩm chủ đạo được Z121 tung ra thị trường cuối năm nay là giàn phun viên, giàn phun hoa, giàn phun viên nhấp nháy 25 ống và 36 ống. Trên nền tảng các sản phẩm hiện có, chúng tôi tiếp tục cải tiến hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, độ cao, chùm chớp, hiệu ứng bông lúa, bông hoa… nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân”, ông Sơn chia sẻ.

Thời gian tới, Z121 tiếp tục theo xu hướng sản xuất thông minh, hiện đại hóa dây chuyền nhằm tăng năng suất và cải thiện môi trường làm việc. Về sản phẩm, trong năm 2026, nhà máy dự kiến đưa ra thị trường thêm nhiều mẫu mã, trong đó có các giàn 88 ống, 100 ống và 168 ống đã hoàn thành đăng ký hợp quy, hợp chuẩn trong năm 2025.

Video: Hiệu ứng đẹp mắt của một số loại pháo hoa do Nhà máy Z121 sản xuất.

Nói về năng lực sản xuất của Z121, Đại tá Trần Thanh Sơn cho biết, từ năm 2020, khi bắt đầu đưa một số sản phẩm pháo hoa ra thị trường, nhà máy chủ yếu sản xuất thủ công. Đến nay, dây chuyền đã được hoàn thiện theo hướng liên hoàn, tự động hóa, tạo ra độ đồng đều cao và giống nhau 100%.

Việc cơ giới hóa giúp tem nhãn, kết cấu sản phẩm đạt độ chính xác, ổn định hơn; đồng thời công nghệ được cải tiến hằng năm nhằm nâng cao chất lượng, ổn định hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc theo nhu cầu thị trường dịp Tết. Cùng với đầu tư công nghệ, nhà máy chú trọng điều kiện làm việc và phúc lợi người lao động.

Theo ông Sơn, hầu hết vị trí sản xuất đã được trang bị các thiết bị bảo đảm môi trường như điều hòa, hút ẩm, khử độc (trừ một số vị trí đặc thù bắt buộc).

Cảnh báo nhiều loại pháo hoa nhái

Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần, cũng là thời điểm nhu cầu pháo hoa tăng mạnh, kéo theo nguy cơ hàng giả, hàng nhái lợi dụng uy tín thương hiệu để trà trộn ra thị trường.

Video: Công nhân nhà máy Z121 sản xuất pháo hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026.

Theo ông Sơn, các sản phẩm pháo hoa của Z121 đã trải qua quá trình phát triển liên tục nhiều năm gần đây, đến nay đã hình thành hệ thống dấu hiệu nhận biết tương đối rõ ràng.

Về ngoại quan, giàn pháo được sản xuất có hình khối vuông vắn, bề mặt phẳng, nhẵn; tem nhãn dán bằng máy nên ngay ngắn, đồng đều, hạn chế tối đa tình trạng lệch, nhăn như khi dán thủ công. Về ký mã hiệu, sản phẩm ghi đầy đủ thông số kỹ thuật, thông tin nhận diện và các khuyến cáo sử dụng.

Điểm nhận diện được Nhà máy Z121 nhấn mạnh là mã QR code biến đổi in trên từng sản phẩm. Người dùng có thể quét bằng điện thoại để biết tên sản phẩm, ngày sản xuất và vị trí sản xuất; tuy nhiên sau 5 lần quét, từ lần thứ 6 mã sẽ không còn tác dụng.

“Bên cạnh đó là tem chống hàng giả do Bộ Công an cấp, cũng tích hợp mã QR để kiểm tra đúng chủng loại, tên sản phẩm và khu vực sản xuất ở miền Bắc, miền Trung hoặc miền Nam”, ông Sơn nói.

Một chi tiết kỹ thuật khác là màu sắc ngòi hỏa thuật. Ngòi của sản phẩm do Z121 sản xuất có màu đỏ, trong khi các loại ngòi trôi nổi trên thị trường thường có màu xanh. Đây cũng là dấu hiệu quan trọng giúp phân biệt hàng chính hãng và hàng không rõ nguồn gốc.

﻿ Một số công đoạn trong sản xuất pháo hoa giàn phun viên nhấp nháy ở Nhà máy Z121.

Liên quan đến kênh mua bán, lãnh đạo Z121 cho biết, hoạt động rao bán pháo hoa trên môi trường mạng rất đa dạng, tuy nhiên đây cũng là kênh dễ bị lợi dụng để tiêu thụ hàng giả, hàng nhái hoặc hàng không chính thống.

Nhà máy Z121 hiện có gần 1.000 cửa hàng chính thức trên toàn quốc. Các cửa hàng này có thể quảng bá trên mạng, nhưng phương thức giao hàng đi kèm hóa đơn, chứng từ hoặc người mua đến trực tiếp nhận hàng tại địa chỉ cụ thể.

“Nhà máy khuyến cáo người dân nên lựa chọn các địa chỉ chính thức của Z121 để bảo đảm chất lượng và nguồn gốc sản phẩm; thông tin vị trí, địa chỉ từng cửa hàng được đăng tải trên trang website z121.vn để người dân tra cứu”, ông Sơn nhấn mạnh.