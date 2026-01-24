Toàn cảnh màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn chào chúc thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng

SVO - Tối 23/1, hòa chung không khí hân hoan của cả nước, bầu trời Thủ đô bừng sáng với màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật mãn nhãn. Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mang đến niềm vui và sự phấn khởi trọn vẹn cho đông đảo người dân.
Ngay từ chiều tối, hàng ngàn người dân đã đổ về khu vực hồ điều hòa CV1 và các tuyến đường quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để chọn vị trí ngắm pháo hoa. Cùng lúc đó, các điểm cao trên nóc chung gần sân vận động Mỹ Đình cũng chật kín giới trẻ và những người yêu nhiếp ảnh với 'trận địa' máy ảnh dày đặc, sẵn sàng ghi lại những khoảnh khắc mãn nhãn nhất.
Hơn 20 giờ, bầu trời rực sáng khi loạt pháo đầu tiên khai hỏa, vẽ nên những hình khối nghệ thuật lung linh, huyền ảo. Tiếp nối là các màn pháo hoa đan xen trong khuôn khổ chương trình Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng tại Sân vận động Mỹ Đình. Những bông pháo tầm cao kích thước lớn kết hợp hoả thuật, đa dạng sắc màu khiến người xem thích thú.
Điểm nhấn của đêm hội là loạt pháo cuối cùng kéo dài với quy mô lớn. Những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu như một lời chào mừng nồng nhiệt nhất gửi tới thành công rực rỡ của Đại hội Đảng lần thứ XIV.
Hòa mình vào dòng người đông đúc, Thùy Linh (25 tuổi, Hà Nội), một du học sinh vừa trở về từ Hàn Quốc, không giấu được sự xúc động trước khung cảnh quê hương trong ngày vui lớn. “Hôm nay mình xem pháo hoa rất trọn vẹn, thời tiết đẹp nên có thể thấy những bông pháo hoa rất rực rỡ. Vị trí ở đây tuyệt vời, mình có thể nhìn thấy pháo hoa soi bóng lung linh dưới mặt nước. Mọi người ai cũng hồ hởi chúc mừng cho sự thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV”, Linh chia sẻ.
Trên các tầng cao lộng gió, MAI Linh (21 tuổi) và Thùy Trang (24 tuổi) chia sẻ dù bụng đói và lạnh do chờ đợi từ sớm nhưng vẫn thấy “Đã quá Tổ quốc ơi” khi xem trình diễn pháo hoa. Cả hai đều ấn tượng mạnh bởi màn pháo hoa năm nay có quy mô hoành tráng và “đẹp hơn rất nhiều” so với những lần trước đây.
Ảnh: Lê Vượng - Hoàng Vũ - Trung Sơn - Hoàng Giang