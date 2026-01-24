Toàn cảnh màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn chào chúc thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng

SVO - Tối 23/1, hòa chung không khí hân hoan của cả nước, bầu trời Thủ đô bừng sáng với màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật mãn nhãn. Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mang đến niềm vui và sự phấn khởi trọn vẹn cho đông đảo người dân.