Arena Multimedia Cầu Giấy chính thức chuyển sang cơ sở mới tại 24 Hoàng Quốc Việt

Thiện Nhân
SVO - Bắt đầu từ tháng 1.2026, Arena Multimedia Cầu Giấy chính thức chuyển từ D29 Phạm Văn Bạch sang 24 Hoàng Quốc Việt. Sự thay đổi này không chỉ đánh dấu một bước dịch chuyển về không gian, mà còn mở ra chặng đường tiếp theo trong hành trình đào tạo của Arena.

Hơn 10 năm gắn bó – Arena Phạm Văn Bạch và những ký ức không quên

Trong hơn một thập kỷ hoạt động tại D29 Phạm Văn Bạch, Arena Multimedia Cầu Giấy đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều thế hệ học viên theo học Mỹ thuật Đa phương tiện. Tại đây đã chứng kiến sự trưởng thành của biết bao thế hệ học viên trên con đường theo đuổi ngành công nghiệp sáng tạo.

Không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức chuyên môn, cơ sở Phạm Văn Bạch còn gắn liền với những trải nghiệm học tập, những dự án nhóm, những giờ làm đồ án kéo dài và cả những kỷ niệm khó quên của học viên và giảng viên. Việc khép lại hoạt động tại địa điểm này vì thế mang nhiều ý nghĩa, đánh dấu sự khép lại của một chặng đường nhiều dấu ấn.

Ngôi nhà mới - Không gian mới cho hành trình sáng tạo

Tiếp nối hành trình đó, Arena Multimedia Cầu Giấy đã sẵn sàng mở ra chương mới tại cơ sở số 24 Hoàng Quốc Việt. Không gian đào tạo mới được xây dựng theo hướng hiện đại, phù hợp với đặc thù học tập của các ngành sáng tạo số, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập, trao đổi và tương tác giữa học viên trong quá trình đào tạo.

anh-2-1.jpg
Không gian tại địa điểm mới của Arena Cầu Giấy - 24 Hoàng Quốc Việt

Việc chuyển sang địa điểm mới được xem là bước chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Arena Multimedia Cầu Giấy, trong bối cảnh nhu cầu đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực thiết kế, phim ảnh, hoạt hình và game ngày càng gia tăng. Với không gian mới được nâng cấp hơn, các bạn học viên hoàn toàn có thể an tâm trong quá trình học tập và trải nghiệm.

z7453688405634-2478de5f0f211b0cb6d44a97703a9753.jpg
z7453688389189-a1afcf42170dfdb1cc56038c79dec33a.jpg
Không gian tại địa điểm mới của Arena Cầu Giấy - 24 Hoàng Quốc Việt

Chuỗi chương trình ưu đãi đặc biệt “Opening Arena Cầu Giấy: New Arena - New You”

Nhân dịp Opening Arena Cầu Giấy và chào đón năm mới 2026, Arena Multimedia triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho các bạn nhập học, triển khai từ ngày 01.01.2026 đến hết ngày 31.01.2026.

Cụ thể, khi bạn hoàn tất học phí trọn khóa của khóa học GDIM hoặc AVG bạn sẽ nhận được ưu đãi học bổng 16 triệu đồng. Bạn có thể lựa chọn phần quà tương đương là 01 máy ảnh Sony hoặc giảm trực tiếp vào học phí.

(*Quà tặng áp dụng cho học viên nhập học tại các cơ sở của Arena Multimedia trên toàn quốc trong thời gian diễn ra chương trình).

anh-3-1.png
Tặng ngay ưu đãi học bổng trị giá 16 triệu đồng hoặc 01 máy ảnh Sony.

Đặc biệt, khi học viên nhập học tại cơ sở mới của Arena Cầu Giấy tại số 24 Hoàng Quốc Việt sẽ còn có cơ hội nhận thêm ưu đãi học bổng trị giá 4.000.000 đồng hoặc 01 bảng vẽ Wacom One (size M) giá trị tương đương.

anh-4-2.png
Tặng thêm ưu đãi học bổng trị giá 4 triệu đồng hoặc 01 bảng vẽ Wacom.

Ngoài ra, nếu bạn đang muốn tìm hiểu thêm về chương trình học tập tại Arena Multimedia thì đừng bỏ qua cơ hội hiếm có này. Bạn sẽ có cơ hội bốc thăm và nhận được những phần quà giá trị khi đến tham quan, trải nghiệm và lắng nghe tư vấn 1:1 ở bất kỳ cơ sở nào của chúng tôi trên toàn quốc.

  • Tai nghe bluetooth
  • Bàn phím
  • Sạc dự phòng
  • Lì xì năm mới
  • Balo Arena
anh-5-1.jpg
Khai xuân phi mã - Ghé Arena là có quà

Đăng ký NGAY TẠI ĐÂY để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình.

Trong không gian sáng tạo đầy mới mẻ, Arena Multimedia Cầu Giấy nóng lòng được chào đón các bạn học viên, quý phụ huynh, đối tác và tất cả những ai đang ấp ủ giấc mơ chinh phục ngành Mỹ thuật Đa phương tiện đến tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm.

Hẹn gặp lại bạn tại “ngôi nhà” mới của Arena Multimedia Cầu Giấy tại 24 Hoàng Quốc Việt.

Thiện Nhân
#Chuyển đổi cơ sở đào tạo #Chương trình ưu đãi học phí #Hành trình phát triển Arena Multimedia #Không gian học sáng tạo hiện đại #Cơ hội học bổng và quà tặng #Ngôi nhà mới tại Hoàng Quốc Việt #Đào tạo ngành Mỹ thuật Đa phương tiện #Sự kiện khai trương và trải nghiệm #Chương trình khuyến mãi tháng 1.2026 #Nâng cao chất lượng đào tạo sáng tạo

