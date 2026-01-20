Khát vọng và niềm tin của đảng viên trẻ gửi đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

SVO - Trong không khí cả nước hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thế hệ đảng viên trẻ hôm nay đang thể hiện rõ khát vọng cống hiến và niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng với tinh thần gương mẫu, thi đua yêu nước, hành động cụ thể, trí tuệ sáng tạo và ý thức trách nhiệm trong học tập, lao động và công tác.

Kỳ vọng đột phá trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trẻ

Là tân cử nhân Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (Đại học Thái Nguyên), đảng viên trẻ Phạm Thị Huế được kết nạp vào Đảng năm 2025 tại Chi bộ Khoa Kế toán. Quá trình học tập, rèn luyện bền bỉ giúp Huế ghi dấu ấn với nhiều thành tích tiêu biểu như: “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương trong ba năm liền, Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm học 2024-2025, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh năm 2025, Sinh viên tiêu biểu Đại học Thái Nguyên ba năm liên tiếp, cùng nhiều bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Bên cạnh đó, Huế có 5 bài báo khoa học, 1 đề tài nghiên cứu đạt loại Giỏi và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong công tác Đoàn - Hội của Nhà trường.

Đảng viên trẻ Phạm Thị Huế bày tỏ niềm tin sâu sắc vào các quyết sách chiến lược của Đảng.

Phạm Thị Huế bày tỏ niềm tin sâu sắc vào các quyết sách chiến lược của Đảng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ. Theo Huế, Đại hội cần tiếp tục xác định đây là khâu đột phá chiến lược, gắn chặt với chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. “Mình kỳ vọng Đại hội sẽ thúc đẩy các chương trình đổi mới giáo dục gắn với chuyển đổi số, trong đó chú trọng xây dựng chuẩn đầu ra thống nhất, linh hoạt, phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế số và hội nhập quốc tế. Chuẩn đầu ra này cần được cụ thể hóa bằng các nhóm năng lực cốt lõi như: năng lực số, ngoại ngữ, tư duy đổi mới sáng tạo, kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hóa và đạo đức nghề nghiệp”, Huế nhấn mạnh.

Nữ đảng viên trẻ cũng kỳ vọng Đảng và Nhà nước tiếp tục mở rộng các mô hình liên kết giữa nhà trường - doanh nghiệp - tổ chức xã hội; tạo điều kiện để sinh viên tham gia thực tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, phong trào “Sinh viên 5 tốt” cần được xem là kênh quan trọng để phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu nguồn nhân lực trẻ chất lượng cho Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội.

Từ những kỳ vọng gửi gắm đến Đại hội, nữ đảng viên trẻ ý thức rõ trách nhiệm của bản thân trong việc nêu gương, chủ động chuyển hóa niềm tin thành hành động cụ thể trong học tập, rèn luyện và cống hiến. “Là đảng viên trẻ, mình ý thức rõ trách nhiệm nêu gương, chủ động tham gia các chương trình học tập, nghiên cứu, tình nguyện, hoạt động xã hội, đổi mới sáng tạo; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ, kỹ năng số và tinh thần cống hiến, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đề ra”, Huế bày tỏ.

Khơi dậy khát vọng cống hiến, lan tỏa giá trị nhân văn trong đội ngũ đảng viên trẻ

Sinh hoạt tại Chi bộ Trại Điện (Đảng bộ xã Kha Sơn), đảng viên trẻ Nguyễn Phúc Đức - tân cử nhân Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) được kết nạp Đảng năm 2024 là tấm gương giàu nghị lực, lan tỏa giá trị nhân văn. Đức đạt Giải thưởng Thanh niên sống đẹp toàn quốc 2024, Bằng khen UBND tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020-2025, là 1 trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ biểu dương, cùng nhiều phần thưởng dành cho gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu và phong trào tình nguyện.

Đảng viên trẻ Nguyễn Phúc Đức tin rằng, với những quyết sách đúng đắn của Đại hội, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ được tiếp thêm niềm tin, động lực và cơ hội để phát huy trí tuệ, khát vọng, góp phần xây dựng đất nước.

Nhắc lại lời Bác Hồ: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại!”, Nguyễn Phúc Đức bày tỏ niềm tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với Đức, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là dấu mốc chính trị quan trọng, định hướng chiến lược cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. “Mình kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục khẳng định giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực trẻ, là quốc sách hàng đầu. Đồng thời có những đột phá trong đổi mới giáo dục theo hướng hiện đại, thực chất, gắn chặt với khoa học - công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng. Mình mong Đại hội sẽ đề ra các chủ trương, chính sách nhằm tạo dựng môi trường học tập bình đẳng, sáng tạo và nhân văn, giúp thế hệ trẻ không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn vững vàng bản lĩnh chính trị, đạo đức và khát vọng cống hiến. Người trẻ cần được trao cơ hội tham gia nhiều hơn vào nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, chuyển giao tri thức và các hoạt động phục vụ cộng đồng, qua đó phát huy vai trò là lực lượng tiên phong trong xây dựng đất nước”.

Điều Đức đặc biệt kỳ vọng là sự quan tâm sâu sắc hơn tới thanh niên yếu thế, trong đó có thanh niên khuyết tật. “Hoàn thiện chính sách hỗ trợ tiếp cận giáo dục, đào tạo nghề, khoa học - công nghệ và tạo việc làm bền vững không chỉ thể hiện tính nhân văn mà còn khai thác hiệu quả nguồn nhân lực giàu ý chí vươn lên”, đảng viên trẻ bày tỏ. Theo Đức, khi được tạo điều kiện bình đẳng, thanh niên khuyết tật không chỉ là đối tượng được hỗ trợ mà còn là chủ thể tích cực của quá trình phát triển đất nước.

Đảng viên trẻ khẳng định: “Mình tin tưởng rằng, với những quyết sách đúng đắn của Đại hội, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ được tiếp thêm niềm tin, động lực và cơ hội để phát huy trí tuệ, khát vọng, góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh, mạnh, bền vững và giàu tính nhân văn”.

Trách nhiệm nêu gương, bồi đắp lý tưởng của đảng viên trẻ

Sinh năm 2001, cử nhân ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Trà Vinh, đảng viên trẻ Nguyễn Khánh Bảo Thúy Vy được kết nạp vào Đảng năm 2023, hiện công tác giảng dạy tại Trường THCS Trần Phú (phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long). Trong suốt quá trình học tập và rèn luyện, Thúy Vy là một trong những gương mặt sinh viên tiêu biểu của Trường Đại học Trà Vinh với nhiều thành tích nổi bật. Cô từng là thủ khoa đầu vào của Trường năm 2020, thủ khoa xuất sắc đầu ra ngành Sư phạm Ngữ văn năm 2024; nhiều năm liền đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh và cấp Trung ương, đạt Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương năm học 2023-2024, Top 20 Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc năm 2022…

Đảng viên trẻ Nguyễn Khánh Bảo Thúy Vy chia sẻ, thế hệ trẻ cần khẳng định vai trò là nguồn nhân lực trẻ có tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm trong tiến trình xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Là một đảng viên trẻ trưởng thành từ môi trường sư phạm, Thúy Vy đặt nhiều niềm tin vào Đại hội trong việc tiếp tục xác lập những định hướng dài hạn cho giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ. Theo Vy, đổi mới giáo dục cần gắn chặt với thực tiễn, khoa học - công nghệ và yêu cầu hội nhập quốc tế; đồng thời tạo điều kiện để sinh viên, học sinh được học tập, nghiên cứu, rèn luyện kỹ năng và cống hiến.

“Thế hệ trẻ không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà còn là lực lượng trực tiếp tham gia hiện thực hóa các chủ trương của Đảng bằng hành động cụ thể trong học tập, rèn luyện đạo đức và nâng cao trách nhiệm xã hội; qua đó từng bước khẳng định vai trò là nguồn nhân lực trẻ có tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm trong tiến trình xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Thúy Vy khẳng định. Trên bục giảng, cô giáo trẻ xem việc truyền cảm hứng, bồi đắp lý tưởng sống và khát vọng cống hiến cho học sinh là cách thiết thực để góp phần xây dựng nguồn nhân lực tương lai của đất nước.

Những người trẻ hôm nay, dù xuất phát với những “hành trình” khác nhau nhưng đều gặp nhau ở niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và cùng chung khát vọng cống hiến cho Tổ quốc. Niềm tin và kỳ vọng của những đảng viên trẻ không chỉ dừng lại ở mong đợi mà đã, đang và sẽ chuyển hóa thành cam kết, hành động cụ thể. Chính tinh thần gương mẫu, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay sẽ trở thành nguồn lực quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững, phồn vinh và hạnh phúc.

Ảnh: NVCC