Nữ sinh trường Nhân văn và hành trình vượt qua giới hạn để trở thành đảng viên trẻ

SVO - Phùng Thị Thùy Linh (sinh năm 2005) hiện đang là sinh viên năm 3, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Không chỉ gây ấn tượng bởi chuỗi thành tích học tập với 5 kỳ liên tiếp đạt học bổng “Thu hút Tài năng”, Linh còn là một Đảng viên trẻ bản lĩnh, trưởng thành từ những trải nghiệm làm thêm vất vả. Với cô gái này, thanh xuân là hành trình không ngừng phá vỡ định kiến của bản thân để sống có ích và lan tỏa những giá trị nhân văn.

Thùy Linh đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hành trình “lội ngược dòng” biến nỗi sợ thành đam mê

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành một sinh viên chuyên ngành Văn học xuất sắc, được tuyển thẳng vào Đại học, Thùy Linh từng có những năm tháng THCS đầy ám ảnh với môn học này. Nhận một bài kiểm tra với kết quả thấp hơn kỳ vọng, cô học trò nhỏ ấy từng rơi vào tâm lý e dè, thậm chí sợ hãi mỗi khi đến giờ Văn. Nhưng thay vì trốn tránh, Linh đã chọn cách đối diện. Cô gái trẻ tự nhủ phải nỗ lực nhiều hơn, nghiêm túc nhìn lại những hạn chế của bản thân và rèn giũa câu chữ mỗi ngày. Sự kiên trì bền bỉ đã đơm hoa kết trái khi Linh xuất sắc giành Giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp Thành phố Hà Nội năm lớp 11. Thành tích này chính là “tấm vé vàng” giúp cô được tuyển thẳng vào cánh cổng đại học mơ ước. Linh chia sẻ: “Nhìn lại chặng đường đã qua, mình luôn trân trọng sự kiên trì của bản thân. Từ nỗi sợ văn chương đã trở thành đam mê, giúp mình khẳng định giá trị và bước vào đại học với tâm thế vững vàng nhất”.

Từ một học sinh sợ Văn, Linh đã bứt phá giành giải Nhì Thành phố và tuyển thẳng vào Đại học.

Dấu ấn rực rỡ của nữ Đảng viên tuổi 20

Bước vào giảng đường đại học, Thùy Linh không cho phép mình “ngủ quên trên chiến thắng”. Cô nàng nhanh chóng khẳng định năng lực vượt trội khi 5 kỳ liên tiếp đạt học bổng “Thu hút Tài năng” dành cho sinh viên các ngành Khoa học cơ bản của Đại học Quốc gia Hà Nội và 4 kỳ đạt học bổng khuyến khích học tập. Điểm GPA và điểm rèn luyện của Linh luôn duy trì ở mức xuất sắc. Không chỉ miệt mài trên giảng đường, Linh còn là một thủ lĩnh Đoàn - Hội năng nổ với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi Hội Khoa Văn học. Sự nỗ lực toàn diện từ học tập đến rèn luyện đã đưa Thùy Linh đến một cột mốc son chói lọi, tháng 12/2025 cô vinh dự được kết nạp Đảng tại Chi bộ Khoa Văn học ngay khi vừa bước sang tuổi 20. “Trở thành Đảng viên khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây là niềm tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao nhắc nhở mình phải sống gương mẫu và cống hiến nhiều hơn nữa”, Linh tâm sự.

Thùy Linh vinh dự được kết nạp Đảng vào tháng 12/2025, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về nhận thức chính trị.

Trưởng thành từ thực tế và khát vọng sẻ chia

Đằng sau hào quang của những tấm bằng khen là một Thùy Linh rất đời thường và chịu khó. Ngay sau khi tốt nghiệp THPT, cô gái trẻ đã thử sức với công việc nhân viên phục vụ bàn. Những ngày tháng lao động chân tay vất vả ấy đã giúp Linh thấu hiểu sâu sắc giá trị của sức lao động và thêm trân trọng sự hy sinh thầm lặng của bố mẹ. Hiện tại, song song với việc học, Linh còn là một gia sư, trợ giảng được phụ huynh và học sinh tin tưởng, yêu quý. Không chỉ kiếm thêm thu nhập, công việc này còn nuôi dưỡng ước mơ giáo dục trong cô. Đặc biệt, Linh còn dành thời gian cho những dự án cộng đồng ý nghĩa như dạy học cho trẻ câm điếc tại Trường PTCS Dân lập dạy trẻ câm điếc Hà Nội, tham gia dự án “Tái chế sáng tạo vì bền vững”, và gần đây nhất là hoạt động dạy học tình nguyện “Học cùng sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội”.

Linh tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, dạy học cho trẻ em kém may mắn để lan tỏa tri thức.

Thanh xuân là sống để cho đi

Với Thùy Linh, tuổi trẻ rực rỡ nhất là khi biết cho đi. “Để sống có ích, người trẻ không chỉ cần tri thức mà còn cần nuôi dưỡng đạo đức. Với mình, việc truyền đạt kiến thức không chỉ là công việc, mà là cách để đóng góp bền vững cho cộng đồng”, Thùy Linh chia sẻ.

Hành trình từ cô học trò sợ Văn đến nữ Đảng viên trẻ tiêu biểu của Thùy Linh là minh chứng rõ nét cho thấy: “Không có giới hạn nào là không thể vượt qua, miễn là bạn đủ bản lĩnh và trái tim đủ ấm nóng để kiên trì với con đường mình đã chọn”.