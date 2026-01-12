Học song bằng với GPA xuất sắc, nữ sinh ghi dấu với các dự án văn hóa - truyền thông ý nghĩa đến cộng đồng

SVO - Trần Huyền Trang (sinh năm 2005) hiện là sinh viên năm 3 ngành Truyền thông quốc tế Học viện Ngoại giao, đồng thời học văn bằng 2 Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Học song song hai trường với GPA đều trên 3.8, Trang là Trưởng Ban Truyền thông Đoàn Thanh niên, đồng sáng lập CLB Nguồn nhân lực, đồng tổ chức các dự án văn hóa - nghệ thuật như “Tuồng nói Tiếng Tôi”, “Thức cùng di sản”, đạt “Sinh viên 5 tốt”, Top 8 Business Case VinFast O2O và giải Nhì nghiên cứu khoa học cấp Khoa.

Từ đam mê sáng tạo đến tư duy phân tích trong định hướng nghề nghiệp

Chia sẻ về hành trình chọn trường và định hướng nghề nghiệp, Huyền Trang cho biết bản thân sớm hình thành những nhận thức khá rõ ràng về sở thích, thế mạnh cũng như những lĩnh vực không phù hợp, từ đó xác định hình ảnh bản thân mong muốn trở thành trong tương lai. Bên cạnh niềm yêu thích nghệ thuật, Huyền Trang bén duyên với lĩnh vực truyền thông từ những năm trung học, khi tham gia Ban Truyền thông của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Nghệ thuật Trường Trường Trung học phổ thông Chuyên Võ Nguyên Giáp.

Ở tuổi 16 - 17, nhận thấy bản thân phù hợp với sáng tạo nội dung và hoạt động trên các nền tảng số, trong khi không hứng thú với các môn học thiên về con số, Huyền Trang lựa chọn theo học ngành Truyền thông quốc tế tại Học viện Ngoại giao - môi trường đào tạo gắn với tư duy toàn cầu, nơi nhiều cựu sinh viên đã thành công trong lĩnh vực truyền thông.

Trần Huyền Trang (sinh năm 2005), sinh viên song bằng Truyền thông quốc tế Học viện Ngoại giao và Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Quốc dân.

Tuy nhiên, đến năm 19 tuổi, tư duy nghề nghiệp của Huyền Trang có sự thay đổi rõ rệt. Từ việc từng e ngại Toán học, cô nhận ra rào cản không nằm ở con số, mà ở cách tiếp cận chưa phù hợp ở bậc phổ thông. Trong môi trường đại học, Huyền Trang dần hứng thú với các công việc phân tích, quản lý và nghiên cứu, đặc biệt là khai thác dữ liệu phục vụ cho quá trình ra quyết định.

Từ sự chuyển biến này, Huyền Trang quyết định theo học thêm văn bằng Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân, nhằm bổ sung nền tảng phân tích và quản trị bên cạnh thế mạnh truyền thông. Theo cô, đây là sự chuẩn bị cần thiết cho định hướng học tập và nghề nghiệp dài hạn, hướng tới phát triển năng lực toàn diện và bền vững.

Khi môi trường học tập trở thành chất xúc tác cho sự trưởng thành

Theo Huyền Trang, môi trường học tập tại Học viện Ngoại giao mang tính thực hành cao, đặt sinh viên vào những yêu cầu cụ thể về tư duy phản biện, khả năng thích ứng và tinh thần chủ động trong bối cảnh toàn cầu hóa. Việc học không dừng ở kiến thức chuyên môn mà đòi hỏi người học phải tự rèn luyện bản lĩnh, sẵn sàng đối diện với những vấn đề mới của xã hội và thế giới.

Huyền Trang hiện là sinh viên năm 3 với GPA trên 3.8 ở cả hai chương trình đào tạo.

Trong môi trường đó, Huyền Trang có cơ hội tiếp cận các góc nhìn mang tính chiến lược, học cách quan sát xu hướng, phân tích bối cảnh đa chiều và đưa ra quyết định dựa trên lý trí thay vì cảm xúc. Sự đồng hành của đội ngũ giảng viên giúp cô không chỉ tiếp thu kiến thức một cách hệ thống mà còn được khuyến khích thử nghiệm, tự chịu trách nhiệm với lựa chọn cá nhân và từng bước mở rộng giới hạn của bản thân.

Ít ai biết rằng, trước khi trở nên năng động trong học tập và hoạt động ngoại khóa, Huyền Trang từng là người hướng nội, thường xuyên do dự trước các quyết định quan trọng. Cô tự đặt cho mình áp lực phải lựa chọn phương án “tối ưu nhất”, xuất phát từ nỗi sợ thất bại và áp lực cạnh tranh. “Mình thường nghĩ đến những kịch bản tiêu cực ngay cả khi chưa bắt đầu, và vì thế trì hoãn dần trở thành thói quen”, Huyền Trang chia sẻ.

Cô từng cho rằng bản thân chưa đủ tự tin, chưa đủ bản lĩnh để nắm bắt cơ hội hay bày tỏ quan điểm cá nhân, dù luôn có nhiều ý tưởng. Việc chờ đợi một thời điểm “đủ sẵn sàng” khiến Huyền Trang rơi vào trạng thái trì hoãn hành động, tin vào một ngày mai tốt hơn nhưng chưa thực sự bắt tay thay đổi từ hiện tại.

Hành trình tích lũy thành tích từ giảng đường đến thực tiễn

Trong môi trường học tập đề cao hành động tại Học viện Ngoại giao, Huyền Trang sớm nhận ra rằng việc chờ đợi sự sẵn sàng chỉ dẫn đến trì hoãn. Theo cô, mỗi bước đi, dù nhỏ, đều tạo ra cơ hội và giúp cá nhân thoát khỏi trạng thái “tạm bợ”.

Từ đó, Huyền Trang chủ động đối diện với những giới hạn của bản thân thông qua trải nghiệm thực tế. Việc liên tục thử sức không chỉ giúp cô hiểu rõ năng lực cá nhân mà còn hình thành tư duy hành động, dám bước ra khỏi vùng an toàn và chấp nhận đánh giá.

Huyền Trang tham gia tọa đàm “Văn hóa - sức mạnh nội sinh” phát sóng trên kênh VTV5.

Động lực cho sự thay đổi này bắt nguồn từ những trải nghiệm sớm về bất bình đẳng và sự thiếu an toàn của nữ sinh trong môi trường học đường. Thay vì để ký ức tiêu cực trở thành rào cản, Huyền Trang lựa chọn chuyển hóa chúng thành ý thức trách nhiệm xã hội.

Song song với học tập, Huyền Trang đảm nhiệm nhiều vai trò trong hoạt động Đoàn - Hội và các dự án văn hóa, xã hội. Cô hiện là Trưởng Ban Truyền thông Đoàn Thanh niên Học viện Ngoại giao; đồng sáng lập, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nguồn nhân lực; Phó Trưởng Ban Tổ chức dự án “Thức cùng di sản - When the Heritage Awakes” và Trưởng dự án “Tuồng nói tiếng tôi”.

Về trải nghiệm nghề nghiệp, Huyền Trang từng thực tập tại Ban Sản xuất các chương trình giải trí (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam và một số doanh nghiệp truyền thông. Cô đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Học viện năm học 2023 - 2024; Top 8 Business Case Challenge O2O do VinFast và Hub Network tổ chức; Thanh niên tiêu biểu giai đoạn 2023 - 2025; giải Nhì Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Khoa năm 2025 và Top 5 nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm 2025, điểm GPA cả hai ngành đều trên 3.8.

Huyền Trang (đứng thứ sáu từ trái sang) cùng các anh, chị và bạn thực tập sinh chụp ảnh lưu niệm với Biên tập viên Thanh Hương tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV3).

Nhìn lại hành trình đã qua, Huyền Trang cho biết mỗi cột mốc và vai trò từng đảm nhận đều mang lại những góc nhìn thực tế về nghề nghiệp và về chính giới hạn của bản thân, qua đó giúp cô xác định rõ hơn hướng phát triển và sự chuẩn bị cần thiết cho chặng đường phía trước.

Từ nhận thức văn hóa đến kết nối di sản với người trẻ

Từ khi còn học phổ thông, Huyền Trang đã tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và tìm hiểu, bảo tồn di sản văn hóa địa phương. Những trải nghiệm sớm này góp phần hình thành ở cô ý thức gắn kết giữa phát triển cá nhân và trách nhiệm cộng đồng.

Lớn lên trong bối cảnh hòa bình và điều kiện sống ngày càng cải thiện, Huyền Trang nhận thức rõ hơn vai trò của văn hóa truyền thống trong việc định hình bản sắc quốc gia, đồng thời ý thức được trách nhiệm của người trẻ trong việc gìn giữ và tiếp nối các giá trị ấy.

Từ nền tảng nhận thức đó, bên cạnh hoạt động học tập và thiện nguyện, Huyền Trang trực tiếp triển khai hai dự án văn hóa mang dấu ấn cá nhân là “Tuồng nói Tiếng Tôi” (Trưởng dự án) và “Thức cùng di sản” (Phó Trưởng Ban Tổ chức). Với cô, đây không chỉ là các dự án sinh viên, mà là nỗ lực kết nối người trẻ với di sản nghệ thuật truyền thống bằng cách tiếp cận phù hợp với bối cảnh đương đại.

Đêm hội “Làng Hồ” nhằm thức dậy di sản Đông Hồ thông qua nghệ thuật trình diễn xiếc, trong khuôn khổ sự kiện “Xiếc hóa Đông Hồ” thuộc dự án “Thức cùng di sản”.

“Tuồng nói Tiếng Tôi” lựa chọn kể lại nghệ thuật tuồng bằng ngôn ngữ và góc nhìn của người trẻ, đưa loại hình sân khấu truyền thống vốn xa lạ trở thành không gian đối thoại gần gũi. Trong khi đó, “Thức cùng di sản” xây dựng các mô hình trải nghiệm đa chiều, nơi di sản được tiếp cận như một thực thể sống, có khả năng tương tác với đời sống hiện đại.

Hai dự án nhận được sự quan tâm tích cực từ báo chí và truyền thông, góp phần lan tỏa giá trị di sản tới cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Theo Huyền Trang, sự ghi nhận này cho thấy di sản hoàn toàn có thể tiếp cận công chúng đương đại nếu được kể lại bằng ngôn ngữ của thời đại.

Bên cạnh đó, ngay từ năm nhất đại học, cô tham gia dự án truyền thông “Thưởng vị”, tập trung làm mới giá trị ẩm thực Hà Nội thông qua các sản phẩm sáng tạo, tiếp cận ẩm thực như một lát cắt văn hóa phản ánh ký ức và nhịp sống đô thị.

Từ những cơ duyên ban đầu, Huyền Trang dần xác định hướng đi gắn bó với lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật. Với cô, hành trình trưởng thành không chỉ là quá trình khám phá bản thân, mà còn là nỗ lực trở thành cầu nối đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với người trẻ bằng tinh thần cởi mở và trách nhiệm.

(Ảnh: NVCC)