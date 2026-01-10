Gặp gỡ tân Á vương Nét đẹp sinh viên đến từ Học viện Phụ nữ

SVO - Việc trở thành Á vương 1 “Nét đẹp sinh viên Việt Nam” là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Trần Huy Vũ (sinh năm 2004), sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam. Nhưng đằng sau danh hiệu ấy là một hành trình nỗ lực không ngừng, vượt qua định kiến. Không chỉ là một thành tựu cá nhân, mà còn là trách nhiệm lớn lao mà Vũ ý thức được, thôi thúc anh lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Khi được MC xướng tên ở ngôi vị Á vương 1 cuộc thi Nét đẹp sinh viên Việt Nam 2025, Trần Huy Vũ không giấu được sự vui mừng tột độ. Vũ chia sẻ: "Đó là khoảnh khắc mình nhận ra mọi nỗ lực của bản thân trong thời gian vừa qua đã hái được quả ngọt". Sự biết ơn tràn ngập trong lời nói của chàng sinh viên, hướng về gia đình, bạn bè, ban tổ chức và tất cả những người đã luôn tin tưởng, ủng hộ.

Cảm xúc khi ấy, theo Vũ, khác biệt hoàn toàn so với những gì anh hình dung trước khi cuộc thi diễn ra. Vũ bộc bạch: "Trước đó, mình chỉ nghĩ nếu đạt được danh hiệu, mình sẽ vui và tự hào. Nhưng khi khoảnh khắc ấy thật sự đến, nó sâu sắc hơn rất nhiều". Mỗi vòng thi, mỗi lần được xướng tên vào top cao hơn là một lần tim anh "đứng hình", cho đến khi cái tên Trần Huy Vũ được vang lên ở vị trí Á vương 1, cảm xúc đã vỡ òa.

Tuy nhiên, niềm vui không chỉ dừng lại ở đó. Vũ hiểu rằng danh hiệu đi kèm với trách nhiệm lớn lao, với hình ảnh và những giá trị tích cực mà anh mong muốn lan tỏa sau cuộc thi.

Vũ chọn từ "trưởng thành"để miêu tả hành trình từ một sinh viên bình thường đến danh hiệu Á vương. Hành trình ấy không chỉ mang lại danh hiệu, mà còn dạy Vũ cách chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình, biết lắng nghe, kiên nhẫn và vững vàng hơn trước mọi thử thách.

Từng dừng chân ở top 11 cuộc thi Sinh viên Thanh lịch năm 2024, Vũ thừa nhận bản thân đã suy nghĩ rất nhiều. Sau đó, anh đã nhận ra những khuyết điểm của bản thân và nỗ lực hơn từng ngày. Chính những lần vấp ngã đã cho Vũ dũng khí để tiếp tục. "Từ một sinh viên bình thường đến Á vương là quá trình mình lớn lên cả về suy nghĩ, lẫn tinh thần", Vũ khẳng định.

Là một nam sinh học tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, Vũ thừa nhận điều này vừa là áp lực, vừa là một lợi thế rất đặc biệt. Áp lực đến từ những định kiến ban đầu, những câu hỏi như "con trai mà học ở trường phụ nữ à?", "học trường đó ra sau này làm nữ công gia chánh à?" và vô vàn những lời trêu đùa khác.

Ban đầu, Vũ cũng bị ảnh hưởng bởi những lời nói đó. Nhưng dần về sau, khi học theo chuyên ngành và hiểu hơn về những điều anh đang theo đuổi, Vũ có thể tự tin hơn khi nói về trường mình.

Vũ chia sẻ: "Môi trường nào cũng sẽ có những thử thách riêng, quan trọng là bạn dũng cảm đứng ra bảo vệ quan điểm đúng đắn của mình và quyết tâm theo đuổi đam mê đến cùng thì mọi lời bàn tán bên ngoài đều vô nghĩa".

Tuy nhiên, chính những khác biệt ấy lại trở thành lợi thế. Học tập trong môi trường đề cao bình đẳng giới, sự thấu cảm và giá trị con người giúp Vũ có góc nhìn đa chiều, tinh tế hơn trong cách ứng xử, giao tiếp và truyền tải thông điệp một cách nhẹ nhàng và văn minh hơn.

Với Vũ, Học viện Phụ nữ Việt Nam là một môi trường bình đẳng, không giới hạn giới tính, mà là nơi giúp anh hoàn thiện bản thân và tự tin bước ra sân chơi lớn với bản sắc rất riêng.

Theo Trần Huy Vũ, trong thời đại số, một "sinh viên đẹp toàn diện" không thể chỉ được đánh giá qua ngoại hình, mà là sự kết hợp của nhân cách, trí tuệ, bản lĩnh và khả năng thích ứng. Bên cạnh đó là nhân cách và thái độ sống: biết tôn trọng người khác, có trách nhiệm với cộng đồng, và sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, có ý thức lan tỏa điều tích cực.

Một sinh viên đẹp toàn diện trong thời đại số còn cần bản lĩnh trước áp lực dư luận, biết giữ vững giá trị cá nhân giữa những so sánh, phán xét, và không để lượt "like" hay "view" quyết định giá trị bản thân. Cuối cùng, đó là người biết biến công nghệ thành công cụ hỗ trợ để phát triển mình và đóng góp cho xã hội, không bị công nghệ chi phối.

Vũ khẳng định: "Với mình, cái đẹp toàn diện của sinh viên hôm nay nằm ở việc sống có mục tiêu, có chiều sâu và có trách nhiệm, và biết sử dụng sức ảnh hưởng của mình lan tỏa những giá trị tích cực đến cho cộng đồng và cho xã hội".

Vũ chọn cách chủ động cân bằng, trân trọng hình ảnh bản thân mình có được, nhưng luôn đặt việc học, sự phát triển chuyên môn và những giá trị mình theo đuổi làm trung tâm.

Sau danh hiệu Á vương 1, dự định gần nhất của Vũ là chủ động đồng hành cùng các hoạt động truyền thông - phong trào sinh viên của Học viện Phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là những chương trình hướng tới phát triển kỹ năng và truyền cảm hứng cho sinh viên.

Bên cạnh đó, anh cũng muốn tham gia hoặc hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện, kết nối cộng đồng, nơi sinh viên có thể vừa học hỏi, vừa đóng góp giá trị thiết thực cho xã hội.

Quan trọng hơn, Vũ xem việc học tập nghiêm túc và làm gương trong đời sống sinh viên cũng là một cách đóng góp bền vững.

Trong năm 2026, Vũ đặt mục tiêu tập trung vào việc hoàn thiện học tập và năng lực chuyên môn, tham gia các hoạt động cộng đồng - truyền cảm hứng sinh viên, xây dựng hình ảnh cá nhân tích cực, và lan tỏa được những giá trị tốt đẹp đến với tất cả mọi người.

Anh mong muốn để danh hiệu Á vương không chỉ là một cột mốc, mà là bệ phóng cho sự trưởng thành, trách nhiệm và những giá trị Vũ có thể đóng góp lâu dài cho xã hội.

