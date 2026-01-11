'Bộ ba mỹ nữ bí ẩn nhất xứ Hàn' cùng chung tay ủng hộ phụ nữ gặp khó khăn

SVO - Lee Na Young, Jung Eun Chae và Lee Chung Ah cùng chung tay ủng hộ phụ nữ gặp khó khăn trong 'Honour'.
Dựa trên một bộ phim truyền hình Thụy Điển, Honour là một bộ phim kinh dị bí ẩn kể về câu chuyện của ba luật sư đối mặt trực diện với một vụ bê bối lớn từ quá khứ. Lee Na Young, Jung Eun Chae và Lee Chung Ah đóng vai các đối tác sáng lập của hãng luật L&J (Lắng nghe và Tham gia), chuyên đại diện cho các nạn nhân của tội phạm chống lại phụ nữ.
Đội ngũ sản xuất chia sẻ: “Honour là một dự án sẽ khắc họa sâu sắc quá trình ba nữ luật sư đối mặt với những vụ bê bối lớn, mỗi người với niềm tin và cách thức riêng của mình” càng làm tăng thêm sự mong chờ về mối quan hệ gắn bó giữa các nhân vật do Lee Na Young, Jung Eun Chae và Lee Chung Ah thủ vai. Phim dự kiến sẽ được công chiếu vào ngày 2/2, lúc 10h tối (giờ Hàn Quốc).