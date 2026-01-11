'Bộ ba mỹ nữ bí ẩn nhất xứ Hàn' cùng chung tay ủng hộ phụ nữ gặp khó khăn

Dựa trên một bộ phim truyền hình Thụy Điển, Honour là một bộ phim kinh dị bí ẩn kể về câu chuyện của ba luật sư đối mặt trực diện với một vụ bê bối lớn từ quá khứ. Lee Na Young, Jung Eun Chae và Lee Chung Ah đóng vai các đối tác sáng lập của hãng luật L&J (Lắng nghe và Tham gia), chuyên đại diện cho các nạn nhân của tội phạm chống lại phụ nữ.

Lee Na Young vào vai Yun Ra Yeong, là gương mặt đại diện của L&J (Lắng nghe và Tham gia). Cô nổi tiếng trên truyền hình nhờ khả năng ăn nói xuất sắc và vẻ ngoài xinh đẹp. Cô là một luật sư nổi tiếng, với hàng trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, có những vết thương và nỗi lo lắng mà cô đã giấu kín suốt nhiều năm. Vào một thời điểm không ngờ, cô phải đối mặt với bóng ma quá khứ đã ám ảnh mình.

Jung Eun Chae vào vai Kang Shin Jae, Giám đốc điều hành của L&J. Kang Sin Jae là một luật sư xuất sắc tại công ty luật. Cô là người lãnh đạo trong nhóm ba người bạn. Cô sở hữu khí chất mạnh mẽ, áp đảo mọi người và luôn đạt được điều mình muốn thông qua đàm phán và đe dọa. Một vụ án chống lại phụ nữ, thường do cô xử lý, lại liên quan đến quá khứ của chính cô, và cô đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng.

Lee Chung Ah vào vai Hwang Hyeon Jin, luật sư nhiệt huyết, năng động của L&J. Hwang Hyeon Jin là một luật sư sở hữu vẻ ngoài thanh lịch và cá tính mạnh mẽ. Cô thích hành động hơn là ngồi ở bàn làm việc. Cô kiên quyết phản đối bất cứ điều gì mà cô cho là sai trái và đi ngược lại nguyên tắc của mình, nhưng khi người chồng thám tử của cô bắt đầu điều tra quá khứ của cô, cô bắt đầu lung lay.

Đội ngũ sản xuất chia sẻ: “Honour là một dự án sẽ khắc họa sâu sắc quá trình ba nữ luật sư đối mặt với những vụ bê bối lớn, mỗi người với niềm tin và cách thức riêng của mình” càng làm tăng thêm sự mong chờ về mối quan hệ gắn bó giữa các nhân vật do Lee Na Young, Jung Eun Chae và Lee Chung Ah thủ vai. Phim dự kiến ​​sẽ được công chiếu vào ngày 2/2, lúc 10h tối (giờ Hàn Quốc).