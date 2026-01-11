Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nguyễn Phương Linh đăng quang 'Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026': 'Dám mơ lớn để quê hương bừng sáng'

Xuân Tiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sau một hành trình dài, cuối cùng ngôi vị cao nhất của cuộc thi 'Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026' đã tìm được chủ nhân xứng đáng.

Mới đây, Chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026 đã diễn ra tại Sa Pa, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Với chủ đề Việt Nam bừng sáng, cuộc thi trải dài hành trình khắp các tỉnh, thành, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam từ đồng bằng đến miền núi, từ thành thị đến biển đảo, đến gần hơn với trái tim người dân trong và ngoài nước. MC Thảo Vân, NSƯT Việt Anh, Jennifer Phạm... ngồi ở vị trí giám khảo, 'cầm cân nảy mực' đêm chung kết.

Sau ba phần thi Trình diễn trang phục Áo dài, Bikini và Trình diễn trang phục dạ hội, cuộc thi đã tìm được ra top 5 chung cuộc là Nguyễn Phương Linh (Hà Nội), Nguyễn Ngọc Yến Thi (Đồng Tháp), Trần Mỹ Lan (Thái Nguyên), Nguyễn Huy Ngọc Bảo Trân (Hải Phòng), Nguyễn Nhật Linh (Hà Nội).

vvt-9039-6223.jpg
Top 5 chung cuộc của 'Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026'.

Với câu trả lời phần thi ứng xử xuất sắc bằng song ngữ Việt - Anh, thí sinh Nguyễn Phương Linh đăng quang ngôi vị cao nhất. Cô chia sẻ: “Là một người trẻ được sinh ra trong thời bình, tôi mong muốn được chia sẻ với bạn bè quốc tế về Vịnh Hạ Long hùng vĩ, ruộng bậc thang của Sa Pa, những địa danh của đất nước. Nhưng đặc biệt hơn cả là nụ cười ấm áp của người phụ nữ Việt Nam, chân thành, thiện cảm và mến khách. Đằng sau đó là sức mạnh bất khuất của những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người phụ nữ sẵn sàng hy sinh vì gia đình và đất nước. Nếu trở thành Hoa hậu Du lịch Việt Nam với tinh thần vươn lên mạnh mẽ, tôi sẽ dám mơ lớn để xây dựng đất nước. Tôi tin, khi người phụ nữ Việt Nam tỏa sáng, Việt Nam sẽ bừng sáng”.

Nguyễn Phương Linh hiện đang học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại ĐH Kinh tế Quốc dân. Trong thời gian tham gia Hoa hậu Du lịch Việt Nam, Phương Linh vẫn duy trì việc học thông qua các nền tảng trực tuyến. Người đẹp cho biết dù lịch trình khá bận rộn, cô vẫn cố gắng sắp xếp để việc học bị gián đoạn và tốt nghiệp đúng hạn.

vvt-0825.jpg
Nguyễn Phương Linh đăng quang 'Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2026'.

Nguyễn Phương Linh được đánh giá cao xuyên suốt cuộc thi nhờ gương mặt khả ái, khả năng trình diễn catwalk chuyên nghiệp. Người đẹp sinh năm 2002 mong muốn gây ấn tượng với mọi người về vẻ đẹp tri thức cũng như bản lĩnh của thế hệ Gen Z yêu văn hóa, bản sắc dân tộc khi đến với Hoa hậu Du lịch Việt Nam.

Bên cạnh đó, danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Trần Mỹ Lan, quê Thái Nguyên, đang là sinh viên ngành Dược, trường CĐ Y tế Bắc Ninh. Á hậu 2 là Nguyễn Huy Ngọc Bảo Trân, quê Hải Phòng, cử nhân ngành Kỹ thuật Môi trường của ĐH Bách khoa Hà Nội.

Ngoài top 3 chung cuộc, BGK còn trao các giải thưởng phụ cho các thí sinh khác như Người đẹp Tài năng, Người đẹp thân thiện, Người đẹp truyền thông... Đêm Chung kết được đan xen bằng các tiết mục âm nhạc đặc sắc, góp phần tạo cảm xúc và cao trào cho chương trình, với các khách mời Tuấn Hưng, Lệ Quyên và Đàm Vĩnh Hưng.

Xuân Tiến
