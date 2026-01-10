Á vương quốc tế Vũ Linh chia sẻ kế hoạch năm mới 2026: ‘Mình không cần đi nhanh, mà cần đi đúng’

SVO - Á vương Vũ Linh và ca, nhạc sĩ Ssay Huỳnh quyết định 'đầu quân' về chung một công ty quản lý, với kỳ vọng tạo nên nhiều dấu ấn và cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của cả hai.

Nguyễn Vũ Linh sở hữu chiều cao 1,86 m, cân nặng 78 kg, số đo ba vòng 99-78-98 cm. Năm 2018, Vũ Linh thi Người mẫu Thời trang Việt Nam và giành giải Á quân. Năm 2022, Vũ Linh giành ngôi á vương 4 Mister grand International. Anh được chọn làm Đại sứ Du lịch Truyền thông của tỉnh Ninh Thuận, năm 2024. Năm 2025, Vũ Linh cũng đại diện Việt Nam thi Manhunt International ở Thái Lan và đoạt Á vương 4.

Trong năm 2026, Á vương Vũ Linh đã chia sẻ những kế hoạch mới. Trong đó, anh sẽ về "cùng nhà" với ca, nhạc sĩ Ssay Huỳnh. Chia sẻ về sự thay đổi này, Á vương Vũ Linh nói, đây là thời điểm anh cần tập trung và định hướng rõ ràng cho sự nghiệp. Sau những hành trình đã qua, nam người mẫu nhận ra, để đi đường dài thì không thể dựa vào nỗ lực cá nhân, mà cần một đội ngũ để hỗ trợ và đồng hành.

“Đây là nơi không chỉ quản lý hình ảnh, mà cùng nhau xây dựng giá trị. Ở đó, tôi nhìn thấy sự điềm tĩnh trong tư duy, rõ ràng trong chiến lược và sự tôn trọng dành cho cá tính riêng của mỗi nghệ sĩ. Tôi tin rằng, đây là thời điểm mình không cần đi nhanh, mà cần đi đúng”, Vũ Linh nói.

Hoạt động tự do hơn 8 năm, nam người mẫu kỳ vọng, lần này sẽ giúp anh có một lộ trình phát triển bản thân rõ ràng và bền vững. Đây cũng là dịp Vũ Linh nhìn lại bản thân để từ đó xây dựng giá trị cá nhân, từ cách xuất hiện trước công chúng, cách lựa chọn dự án, đến việc giữ gìn uy tín và bản sắc riêng.

Trong năm 2026, Vũ Linh tập trung xây dựng lại nền tảng sự nghiệp của mình bài bản và có chiều sâu hơn. Anh không chỉ tham gia các hoạt động truyền thông, người mẫu, mà còn được định hướng phát triển hình ảnh cá nhân gắn với tri thức, trách nhiệm xã hội và các dự án cộng đồng.

Ca, nhạc sĩ Ssay Huỳnh tên thật là Huỳnh Tấn Sang. Anh từng có ca khúc vào top 10 Bài hát Việt 2012, viết nhạc cho series Lala school, Rap Việt mùa 2. Trong thời gian tới, anh triển khai các dự án âm nhạc, truyền thông mang tính dài hạn và bền vững, hướng đến việc kết nối nghệ thuật với thương hiệu và các hoạt động cộng đồng giá trị.

Ssay Huỳnh tiếp tục phát triển dự án S.H.E (Save her Earth). Đây là dự án dùng âm nhạc chống biến đổi khí hậu. Thông qua dự án, anh muốn kêu gọi các nghệ sĩ, chuyên gia và khán giả đừng thờ ơ mà hãy cùng hành động chống biến đổi môi trường, bảo vệ Trái Đất.