Sự thật về hình ảnh siêu mẫu Thanh Hằng với tạo hình ăn chơi 'gây sốc' bên đàn chị Hồng Ánh

SVO - Sau nhiều năm tập trung cho sàn diễn thời trang và các dự án cá nhân, Thanh Hằng chính thức công bố quay trở lại màn ảnh rộng với dự án điện ảnh mang tên 'Madames thanh sắc'. Đây là dự án đánh dấu Thanh Hằng đảm nhận vai trò nhà sản xuất phim.

Ngay khi poster đầu tiên được hé lộ, Thanh Hằng đã khiến etizen "dậy sóng" với hình ảnh hoàn toàn khác lạ. Rũ bỏ vẻ lộng lẫy thường thấy trên sàn diễn, cô xuất hiện với tạo hình đậm chất ăn chơi, ngồi trên xe hơi hạng sang cùng điếu thuốc trên môi, toát lên vẻ quyền lực nhưng cũng đầy bí ẩn.

th.jpg

Poster còn gây tò mò với dòng chữ: “Một sự kiện rúng động Sài Gòn năm 1963”, hứa hẹn một kịch bản kịch tính, khai thác những góc khuất chưa từng được kể về giai đoạn này. Một điểm nhấn quan trọng khác chính là sự xuất hiện của diễn viên Hồng Ánh trên poster.

img-5281.jpg

Sau thành công vang dội của Tháng năm rực rỡ (2018), màn tái hợp của hai gương mặt hàng đầu điện ảnh Việt Thanh Hằng và Hồng Ánh trong Madames thanh sắc được kỳ vọng sẽ tạo nên sự bùng nổ về mặt diễn xuất.

q-3156.jpg

Phim được cầm trịch bởi đạo diễn Thắng Vũ và đến từ nhà sản xuất Thanh Hằng. Đây được xem là bảo chứng cho chất lượng nghệ thuật cũng như sức hút thương mại của bộ phim. Chia sẻ về sự trở lại lần này, Thanh Hằng cho biết: “Suốt thời gian qua, Hằng ít xuất hiện trên sàn diễn vì muốn dành toàn bộ tâm sức để chuẩn bị cho sự tái xuất này”.

img-6332.jpg

Trong một vài hình ảnh hiếm hoi chia sẻ trên trang cá nhân thời gian qua, Thanh Hằng hé lộ cô bận rộn tập nhảy, khiến nhiều người đồn đoán cô đang tập luyện cho một dự án nào đó. Trước sự tò mò của người hâm mộ, Thanh Hằng không phản hồi, càng khiến nhiều khán giả háo hức để rồi bất ngờ khi cô vào vai chính trong Madames thanh sắc.

Bình Nguyễn
