Timothee Chalamet và Jessie Buckley tiến gần đến 'Oscar' khi chiến thắng lớn tại Lễ trao giải 'Critics Choice Awards'

SVO - Các giải thưởng của Mỹ được xem là những dấu hiệu sớm cho cuộc đua Oscar và cả hai diễn viên đều được dự đoán sẽ nằm trong danh sách đề cử được công bố vào cuối tháng này.

Bộ phim One Battle After Another, với sự tham gia của ứng cử viên Leonardo DiCaprio, đã được vinh danh là "Phim hay nhất do giới phê bình bình chọn", và đạo diễn Paul Thomas Anderson đã giành giải "Đạo diễn xuất sắc nhất".

Trong hạng mục truyền hình, bộ phim truyền hình Anh được đánh giá cao, Adolescence đã giành được bốn giải thưởng, bao gồm các giải thưởng diễn xuất cho Stephen Graham, Erin Doherty và ngôi sao trẻ của bộ phim, Owen Cooper.

Ngôi sao của loạt phim "Adolescence", Owen Cooper, đã giành thêm một giải thưởng nữa cho vai diễn của mình trong loạt phim được giới phê bình đánh giá cao.

Giải thưởng Critics Choice Awards năm nay do nữ diễn viên hài Chelsea Handler dẫn chương trình, tại Santa Monica, California, vinh danh những tác phẩm xuất sắc nhất trong năm về điện ảnh, truyền hình trực tuyến và truyền hình do các nhà phê bình và nhà báo bình chọn, và được xem là một dấu hiệu sớm cho cuộc đua Oscar.

Chalamet nhận giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" cho vai diễn chàng trai trẻ mơ ước trở thành nhà vô địch bóng bàn, trong phim Marty Supreme, đã cảm ơn bạn gái Kylie Jenner cũng như đạo diễn Josh Safdie, trong bài phát biểu nhận giải của mình: "Josh, anh đã kể một câu chuyện về một người đàn ông đầy khiếm khuyết với một giấc mơ dễ đồng cảm, và anh không hề giảng giải cho khán giả về điều đúng và sai. Và tôi nghĩ, tất cả chúng ta nên kể những câu chuyện như vậy. Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn đến người bạn đời ba năm của tôi. Cảm ơn vì nền tảng mà chúng ta đã cùng nhau xây dựng. Anh yêu em. Anh không thể làm được điều này nếu không có em. Cảm ơn em từ tận đáy lòng".

Chalamet, người được đề cử Oscar năm ngoái cho vai diễn Bob Dylan trong phim A Complete Unknown, đã nhận giải thưởng này, một ngày sau khi nhận giải thưởng Spotlight tại Lễ trao giải Điện ảnh Quốc tế Palm Springs.

Jessie Buckley bày tỏ lòng kính trọng đối với "người khổng lồ của trái tim" Paul Mescal.

Nữ diễn viên người Ireland, Buckley, đã được vinh danh là "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" cho vai diễn trong bộ phim lịch sử Hamnet. Bộ phim, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Maggie O'Farrell, khám phá mối quan hệ giữa William Shakespeare và vợ ông, Agnes Hathaway được biết đến trong lịch sử với tên gọi Anne, sau cái chết của con trai 11 tuổi của họ. Trong bài phát biểu nhận giải, Buckley đã cảm ơn đạo diễn Chloe Zhao và các bạn diễn Paul Mescal và Emily Watson.