Á hậu 'Hoa hậu Việt Nam' Trịnh Kim Chi chia sẻ: 'Các bạn trẻ hiện nay nên bình tĩnh để vượt qua những cám dỗ xung quanh'

SVO - Trở lại ngồi 'ghế nóng' chấm thi 'Hoa hậu Tài sắc Việt 2026', NSND - Á hậu 'Hoa hậu Việt Nam' Trịnh Kim Chi đã chia sẻ quan điểm về việc nở rộ các cuộc thi nhan sắc. Đồng thời, nữ nghệ sĩ cũng dành lời khuyên cho các bạn trẻ khi may mắn đạt được danh hiệu tại các cuộc thi Hoa hậu.

Trịnh Kim Chi bước vào nghệ thuật với ngôi vị Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1994. Đến nay, cô cũng là Nghệ sĩ Nhân dân đầu tiên trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp Việt Nam. Đồng thời, Trịnh Kim Chi còn đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trong suốt sự nghiệp của mình, từ diễn viên, đạo diễn sân khấu, ban giám khảo chấm thi Hoa hậu, giám đốc sân khấu kịch Trịnh Kim Chi, đến Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP. HCM.

Ở vai trò nào, Á hậu Trịnh Kim Chi cũng đều tỏa sáng, ghi dấu ấn với những thành tựu nhất định. Khi trở lại ngồi ghế giám khảo của Hoa hậu Tài sắc Việt 2026, Trịnh Kim Chi cho biết, tiêu chí mỗi khi ngồi "ghế nóng" chấm thi Hoa hậu lúc nào cũng đặt mức cao nhất.

Hoa hậu không chỉ đẹp về hình thể, mà còn có bản lĩnh lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến công chúng. Đạt được ngôi vị Hoa hậu đồng nghĩa với việc, cô gái đó giống như một đại sứ nhân văn, mang đến những điều ý nghĩa cho cộng đồng thông qua các hoạt động của mình.

Hoa hậu Tài sắc Việt 2026 sẽ tuyên truyền, quảng bá sâu rộng, lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam, tiềm năng du lịch mà thiên nhiên ban tặng, với nhiều cảnh quan độc đáo, hấp dẫn.

Chia sẻ quan điểm về việc các cuộc thi Hoa hậu ngày càng nở rộ, NSND Trịnh Kim Chi cho biết, các cuộc thi được tổ chức nhiều nhưng đều được các cơ quan chức năng cấp phép và có tiêu chí phù hợp với từng đơn vị cụ thể. Điều quan trọng là mỗi cuộc thi Hoa hậu đều được tổ chức chỉn chu, nghiêm túc để chọn ra người xứng đáng.

"Các ban giám khảo của mỗi cuộc thi cũng có trách nhiệm quan trọng để tìm ra chủ nhân xứng đáng cho danh hiệu Hoa hậu. Do đó, tôi mong rằng, ban tổ chức, cơ quan chuyên môn cấp phép cho mỗi cuộc thi Hoa hậu cũng cẩn thận, sát sao và rõ ràng hơn. Để các ban giám khảo làm việc cảm thấy tự tin hơn", Á hậu Trịnh Kim Chi chia sẻ.

Theo lịch trình, cuộc thi Hoa hậu Tài sắc Việt bắt đầu khởi động từ tháng 1/2026. Vòng Bán kết và Chung kết sẽ diễn ra từ ngày 20/3/2026 đến 22/3/2026.

Kể từ danh hiệu Á hậu 2 của Hoa hậu Việt Nam, NSND Trịnh Kim Chi bền bỉ hoạt động nghệ thuật và giữ được "sức nóng" tên tuổi. Nói về việc giữ gìn sự nghiệp thành công suốt nhiều năm, "nàng Hậu" cho hay: "Khi chúng ta có vị trí nào đó thì phải đảm bảo vị trí đó thật xứng đáng và thuyết phục được mọi người rằng mình xứng đáng với danh hiệu đó".

NSND Trịnh Kim Chi nói thêm: "Đạt được danh hiệu Hoa hậu hay Á hậu tại một cuộc thi nhan sắc mang lại cho chúng ta rất nhiều điều tốt đẹp. Bên cạnh đó, áp lực cũng rất nhiều. Vậy nên, các bạn trẻ hiện nay nên bình tĩnh để vượt qua những cám dỗ xung quanh để thể hiện bản lĩnh một cách tự tin nhất".