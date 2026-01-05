Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Ngô Kiến Huy, Gin Tuấn Kiệt, Tăng Phúc, Tiêu Minh Phụng và BB Trần hòa giọng rộn ràng trong dự án đón Tết Bính Ngọ 2026

Thuận Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Chương trình 'Gala nhạc Việt' chính thức ra mắt MV lyrics ca khúc mang tên 'Năm nay con ngựa'. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Phạm Đạt, được thể hiện bởi Ngô Kiến Huy, Gin Tuấn Kiệt, Tăng Phúc, Tiêu Minh Phụng và BB Trần.

Nhạc sĩ Phạm Đạt chia sẻ, ca khúc được viết dựa trên những biến cố thăng trầm của năm 2025. Trong một năm có nhiều diễn biến buồn hơn vui, nhạc sĩ đã chọn lọc những cảm xúc đó để viết nên lời ca với thông điệp: "Chuyện gì qua thì đã qua rồi, cố gắng làm lại. Còn sức khỏe là còn gỡ quẻ".

q.jpg

Thông qua thể loại nhạc điện tử hiện đại pha trộn nhiều phong cách, nhạc sĩ muốn gửi gắm năng lượng tích cực, rộn ràng. Đồng thời, bài hát cũng trực tiếp đề cập đến thực trạng một số bạn trẻ hiện nay có lối sống vô tư, lệch lạc nhận thức và đua đòi mà quên đi những áp lực, khó khăn của gia đình.

ngo-kien-huy.jpg

Đạo diễn Trần Thành Trung cho biết, chương trình Gala nhạc Việt năm nay mang chủ đề "Năm mới khởi sắc". Ngay từ khi khởi động, dự án đã nhận được nhiều bài hát về chủ đề con ngựa. Trong đó, Năm nay con ngựa đã thuyết phục được ê kíp bởi sự phù hợp không khí năm mới.

582442136-1430966181723009-5105964534060688512-n.jpg

Mỗi nghệ sĩ tham gia đều có những cảm nhận riêng biệt về sức hút của ca khúc. Ngô Kiến Huy đánh giá bài hát dễ "viral" nhờ ca từ gần gũi, tưng bừng, cực kỳ phù hợp để "quẩy" trong dịp Tết. Dù tự nhận là "cây đa cây đề" với nhiều kỹ năng sân khấu, nhưng nam ca sĩ khẳng định, sẽ "kìm bớt chiêu trò" cá nhân để làm nổi bật tổng thể bài hát cùng các đàn em.

603876887-1177186624578512-5141111082827401132-n.jpg

Gin Tuấn Kiệt cho biết, đây là kiểu hát anh chưa từng thử nên đã dùng 100% công lực để thu âm. Tiêu Minh Phụng tiết lộ, sự khác biệt nằm ở chất liệu rap mang hơi thở nghệ thuật dân tộc được làm mới.

584588666-1382666429884857-6487350276793691361-n.jpg

Về sự kết hợp này, Gin Tuấn Kiệt nhận xét mỗi người mang một màu sắc khác nhau: Từ sự tinh nghịch của Ngô Kiến Huy, vẻ "xéo xắt" của Tăng Phúc đến phong cách miền Tây của Tiêu Minh Phụng và hình ảnh "ông bố bỉm sữa" của bản thân. Riêng BB Trần đùa rằng, thế mạnh của anh là sự "ngựa" và mong muốn được chiếm trọn hào quang trong các khung hình.

580836146-1512947013090853-884226181925980532-n.jpg

Thông qua ca khúc, các nghệ sĩ cùng lan tỏa tinh thần "phi nước đại", mong muốn một năm 2026 bứt phá mạnh mẽ. Gin Tuấn Kiệt cũng hé lộ dự định ra mắt album đầu tay đầy tâm huyết trong năm nay. Trong khi đó, BB Trần hóm hỉnh gợi ý tác giả nên đổi tên bài hát theo từng năm để các nghệ sĩ có cơ hội biểu diễn thường xuyên mà không phải chờ đợi hết một con giáp.

Thuận Tùng
#Ngô Kiến Huy #Gin Tuấn Kiệt #Tăng Phúc #Tiêu Minh Phụng #BB Trần #Năm nay con ngựa #Gala nhạc Việt #Tết Bính Ngọ 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục