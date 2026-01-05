Park Jin Hee và Nam Sang Ji đồng hành trong 'cuộc chiến trả thù dài hơi' mới

Red Pearl kể về một câu chuyện trả thù gay cấn và dữ dội giữa hai người phụ nữ trở về dưới danh tính giả để vạch trần những tội lỗi và sự thật bị chôn vùi trong gia đình Adele.

Park Jin Hee đảm nhận thử thách của vai diễn kép, hóa thân thành hai chị em sinh đôi Kim Myung Hee và Kim Dan Hee. Người chị, Kim Myung Hee, là một y tá tốt bụng, mơ ước về một cuộc sống gia đình giản dị, hạnh phúc, nhưng thế giới của cô sụp đổ khi cô đối mặt với một sự thật bất ngờ và gặp phải một số phận bi thảm. Sau khi biết sự thật đằng sau cái chết của chị gái, người em gái, Dan Hee, từ bỏ cuộc sống của chính mình và chọn sống dưới tên của chị gái, bắt đầu một hành trình trả thù đầy tính toán để chiếm đoạt Tập đoàn Adele.

Nam Sang Ji vào vai một người phụ nữ mất gia đình trong một tai nạn bất ngờ và, bị thôi thúc bởi lòng báo thù, đã từ bỏ cả tên và danh tính của mình để sống với tên Chloe Lee, một chuyên gia tư vấn thương hiệu nổi tiếng thế giới. Cuộc sống bình thường trước đây của cô sụp đổ trong chớp mắt, và dưới danh tính mới, cô thâm nhập vào Tập đoàn Adele để lên kế hoạch trả thù một cách cẩn thận. Tuy nhiên, một trở ngại bất ngờ đe dọa làm lung lay kế hoạch của cô.

Đội ngũ sản xuất chia sẻ về bộ phim được coi là dài hơi về thể loại trả thù, vốn được coi là thế mạnh của truyền hình Hàn Quốc: “Sau khi đánh mất những gì quý giá nhất giữa những bí mật và dục vọng, các nhân vật của Park Jin Hee và Nam Sang Ji trở lại với thân phận giả để đối mặt với sự thật. Điều bắt đầu như một mối quan hệ bắt nguồn từ sự trả thù sẽ phát triển vượt qua xung đột thành tình đoàn kết và thấu hiểu, với một tình bạn nữ sâu sắc được dệt nên ở trung tâm. Chiều sâu cảm xúc và sự ăn ý mà hai nữ diễn viên tạo ra sẽ là động lực chính của bộ phim, vì vậy, chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ và quan tâm của các bạn”. Phim dự kiến sẽ ra mắt vào tháng Hai năm nay.