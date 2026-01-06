Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Lê Minh (nhóm MTV) nhìn nhận, giáo dục giới tính giúp giới trẻ chủ động trước những việc ngoài ý muốn

Văn Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Trong chương trình '24h nói thật', ca sĩ Lê Minh đã chia sẻ quan điểm về chủ đề: 'Đàn ông suy nghĩ gì khi bạn gái có bầu trước'.

Theo Lê Minh, dù vô tình hay cố ý, trong nhiều trường hợp, người phụ nữ vẫn là đối tượng phải hứng chịu nhiều định kiến và áp lực dư luận nhất. Nam ca sĩ thẳng thắn chia sẻ: “Thuần phong mỹ tục, gia giáo trong gia đình thường khiến mọi búa rìu đều dồn về phía người phụ nữ”.

24nt-4.jpg

Nhắc đến phong tục ở một số địa phương, khi cô dâu mang thai trước hôn nhân phải đi vào nhà chồng bằng cổng sau, trưởng nhóm nhạc MTV cho biết, bản thân chưa từng tận mắt chứng kiến trường hợp này, dù đã tham dự nhiều đám cưới ở cả nông thôn lẫn thành thị.

Tuy nhiên, anh cho rằng, đây là một tập tục gây tổn thương nặng nề về tinh thần cho người phụ nữ, tạo ra áp lực tâm lý có thể kéo dài suốt cuộc đời. “Điều đó dễ để lại vết hằn tâm lý rất sâu, và không ai dám chắc người phụ nữ ấy có thể thực sự cân bằng lại được hay không”, anh nói.

Ở góc nhìn của người đàn ông, Lê Minh nhấn mạnh cần xem xét vấn đề một cách toàn diện, trước hết là mức độ gắn bó trong mối quan hệ. Theo anh, việc hai người đã đủ chín muồi để tiến tới hôn nhân hay chỉ mới dừng ở giai đoạn tìm hiểu là hai trường hợp hoàn toàn khác nhau. Nếu cả hai thật sự yêu thương, mong muốn xây dựng gia đình, mọi việc sẽ trở nên nhẹ nhàng và tích cực hơn rất nhiều.

Nam ca sĩ cho rằng, trong hoàn cảnh người phụ nữ mang thai, những thủ tục pháp lý cơ bản như đăng ký kết hôn, bảo hiểm y tế, giấy khai sinh cho con cần được ưu tiên hàng đầu. Đây không chỉ là quyền lợi chính đáng của người mẹ và đứa trẻ, mà còn thể hiện trách nhiệm không thể né tránh của người đàn ông.

qw.jpg

So sánh với các thế hệ trước, nam ca sĩ cho rằng, ngày nay, giới trẻ được tiếp cận với giáo dục giới tính và thông tin xã hội cởi mở hơn rất nhiều. Điều này giúp họ có thêm kiến thức, lựa chọn và hướng giải quyết khi rơi vào những tình huống nhạy cảm. Dẫu vậy, theo anh, yếu tố then chốt vẫn nằm ở thái độ của người đàn ông, đó là dám đối diện và gánh vác trách nhiệm của mình.

Bàn về xu hướng phụ nữ mang thai nhưng không tổ chức đám cưới, Lê Minh cho rằng, đây là lựa chọn ngày càng phổ biến khi nhiều phụ nữ trẻ có sự nghiệp ổn định, độc lập về kinh tế và chủ động trong cuộc sống. Vai trò của người đàn ông vì thế không còn mang tính áp đặt như trước. Thậm chí, có những người sẵn sàng làm mẹ đơn thân, chỉ cần có con là đủ.

533741247-10162684761123557-8427670517891227920-n.jpg

Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, về lâu dài, đứa trẻ vẫn có thể chịu nhiều thiệt thòi về mặt tinh thần và tình cảm. Vì vậy, theo anh, giải pháp quan trọng nhất vẫn là sự đối thoại thẳng thắn, chân thành giữa hai người để cùng tìm ra hướng đi phù hợp, không chỉ cho người lớn mà còn cho tương lai của đứa trẻ.

Văn Sơn
#24h nói thật #chương trình 24h nói thật #ca sĩ Lê Minh #thành viê nhóm nhạc MTV #nhóm MTV

Xem thêm

Cùng chuyên mục