Lê Minh (nhóm MTV) nhìn nhận, giáo dục giới tính giúp giới trẻ chủ động trước những việc ngoài ý muốn

SVO - Trong chương trình '24h nói thật', ca sĩ Lê Minh đã chia sẻ quan điểm về chủ đề: 'Đàn ông suy nghĩ gì khi bạn gái có bầu trước'.

Theo Lê Minh, dù vô tình hay cố ý, trong nhiều trường hợp, người phụ nữ vẫn là đối tượng phải hứng chịu nhiều định kiến và áp lực dư luận nhất. Nam ca sĩ thẳng thắn chia sẻ: “Thuần phong mỹ tục, gia giáo trong gia đình thường khiến mọi búa rìu đều dồn về phía người phụ nữ”.

Nhắc đến phong tục ở một số địa phương, khi cô dâu mang thai trước hôn nhân phải đi vào nhà chồng bằng cổng sau, trưởng nhóm nhạc MTV cho biết, bản thân chưa từng tận mắt chứng kiến trường hợp này, dù đã tham dự nhiều đám cưới ở cả nông thôn lẫn thành thị.

Tuy nhiên, anh cho rằng, đây là một tập tục gây tổn thương nặng nề về tinh thần cho người phụ nữ, tạo ra áp lực tâm lý có thể kéo dài suốt cuộc đời. “Điều đó dễ để lại vết hằn tâm lý rất sâu, và không ai dám chắc người phụ nữ ấy có thể thực sự cân bằng lại được hay không”, anh nói.

Ở góc nhìn của người đàn ông, Lê Minh nhấn mạnh cần xem xét vấn đề một cách toàn diện, trước hết là mức độ gắn bó trong mối quan hệ. Theo anh, việc hai người đã đủ chín muồi để tiến tới hôn nhân hay chỉ mới dừng ở giai đoạn tìm hiểu là hai trường hợp hoàn toàn khác nhau. Nếu cả hai thật sự yêu thương, mong muốn xây dựng gia đình, mọi việc sẽ trở nên nhẹ nhàng và tích cực hơn rất nhiều.

Nam ca sĩ cho rằng, trong hoàn cảnh người phụ nữ mang thai, những thủ tục pháp lý cơ bản như đăng ký kết hôn, bảo hiểm y tế, giấy khai sinh cho con cần được ưu tiên hàng đầu. Đây không chỉ là quyền lợi chính đáng của người mẹ và đứa trẻ, mà còn thể hiện trách nhiệm không thể né tránh của người đàn ông.

So sánh với các thế hệ trước, nam ca sĩ cho rằng, ngày nay, giới trẻ được tiếp cận với giáo dục giới tính và thông tin xã hội cởi mở hơn rất nhiều. Điều này giúp họ có thêm kiến thức, lựa chọn và hướng giải quyết khi rơi vào những tình huống nhạy cảm. Dẫu vậy, theo anh, yếu tố then chốt vẫn nằm ở thái độ của người đàn ông, đó là dám đối diện và gánh vác trách nhiệm của mình.

Bàn về xu hướng phụ nữ mang thai nhưng không tổ chức đám cưới, Lê Minh cho rằng, đây là lựa chọn ngày càng phổ biến khi nhiều phụ nữ trẻ có sự nghiệp ổn định, độc lập về kinh tế và chủ động trong cuộc sống. Vai trò của người đàn ông vì thế không còn mang tính áp đặt như trước. Thậm chí, có những người sẵn sàng làm mẹ đơn thân, chỉ cần có con là đủ.

Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, về lâu dài, đứa trẻ vẫn có thể chịu nhiều thiệt thòi về mặt tinh thần và tình cảm. Vì vậy, theo anh, giải pháp quan trọng nhất vẫn là sự đối thoại thẳng thắn, chân thành giữa hai người để cùng tìm ra hướng đi phù hợp, không chỉ cho người lớn mà còn cho tương lai của đứa trẻ.