Vũ Cát Tường lần đầu tiên chia sẻ sau 'Anh trai sai hi': 'Tôi không đến với tâm thế phải dẫn dắt hay chứng minh'

SVO - Album 'Hành trình say hi: Trở về nguyên bản' gồm 8 ca khúc phiên bản solo, được phối mới và hoàn thiện từ những sáng tác, phần trình diễn nổi bật của Vũ Cát Tường trong chương trình. Đây không chỉ là dự án phái sinh, mà được xây dựng và đầu tư kỹ lưỡng như một bản ghi trọn vẹn những cung bậc cảm xúc của Vũ Cát Tường hậu 'Anh trai say hi'.

Album quy tụ những ca khúc được yêu thích từ Anh trai say hi 2025 như: Người như anh xứng đáng cô đơn, Hơn là bạn, Ảo ảnh, Thức, Trực giác, Đắm chìm, Illusion và Forever say hi.

Các ca khúc được làm mới theo tinh thần tối giản, tập trung vào giọng hát, giúp phô diễn rõ nét màu giọng đặc trưng, khả năng xử lý đầy cảm xúc cũng như tư duy sản xuất âm nhạc của Vũ Cát Tường.

Với Vũ Cát Tường, đây là cách nhìn lại chặng đường đã qua: “Anh trai say hi 2025 là một ký ức đẹp mà Tường muốn lưu giữ thông qua album này. Mỗi bài hát qua từng livestage đều là một hành trình cảm xúc đặc biệt. Thể hiện những ca khúc đó theo cách gần với mình nhất là cách Tường gửi lời cảm ơn đến những người đã đồng hành trong suốt hành trình qua".

Tham gia chương trình này là một quyết định mang tính bước ngoặt của Vũ Cát Tường. Trước đó, nghệ sĩ trải qua giai đoạn thu mình, tập trung vào sáng tác và định hình lại bản thân. “Tường đã có 5 năm trở lại với chính mình, để học những bài học mới và tìm về với những cảm xúc. Khi đã đi đủ sâu vào bên trong, Tường thấy đây là thời điểm phù hợp để trở lại với công chúng”, Vũ Cát Tường chia sẻ.

Sau chương trình, điều đọng lại trong lòng khán giả là sự chuyển đổi của Vũ Cát Tường từ hình ảnh một nghệ sĩ khép kín sang một người sẵn sàng mở ra, thử nghiệm và làm mới mình. Vì thế, đây trở thành một cột mốc quan trọng, nơi Vũ Cát Tường phá bỏ giới hạn đã quen thuộc để trở lại mạnh mẽ hơn trong lựa chọn nghệ thuật.

“Tường không bước vào chương trình với tâm thế phải dẫn dắt hay chứng minh, mà để kết nối với khán giả, với năng lượng sáng tạo dồi dào của các anh trai và quan trọng nhất là với chính mình. Điều Tường nhận được lớn nhất trong hành trình này là niềm vui mà rất lâu rồi Tường mới có lại”, Vũ Cát Tường bày tỏ.

Cùng với album Hành trình say hi: Trở về nguyên bản, Vũ Cát Tường chính thức công bố tên viết tắt chính thức là VCT. Đây là phiên bản tinh gọn trong cách gọi tên, phù hợp hơn với định hướng tiếp cận thị trường quốc tế, trong khi giá trị cốt lõi về sáng tác, cảm xúc và tư duy nghệ thuật vẫn được giữ nguyên: “Vũ Cát Tường vẫn là tôi. VCT chỉ là cách tôi ký tên cho những dự án âm nhạc đúng với con người mình hơn ở giai đoạn sáng tạo này".