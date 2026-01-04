Hyomin (T-ara), 'nữ hoàng nhan sắc' thu hút mọi ánh nhìn tại Úc

Mới đây, Hyomin đã chia sẻ một bức ảnh chụp tại Sydney, Úc, trên Instagram. Cô nàng khoe phong cách thời trang sành điệu với áo tank top, quần legging và kiểu tóc đuôi ngựa ton sur ton.

Phần cổ áo kiểu yếm giúp tôn lên bờ vai thon thả của cô, trong khi chiếc áo bó sát và quần legging để lộ thân hình đầy đặn nhưng vẫn mảnh mai.

Trong một bức ảnh được đăng tải vào ngày hôm sau, Hyomin tạo nên vẻ ngoài "geek-chic" (vừa thông minh vừa cá tính) trong chiếc chân váy bó bút chì hồng, tất lửng và kính mắt. Với vóc dáng như búp bê Barbie, cô ấy toát lên một phong cách độc đáo. Trong khi đó, Hyomin đã kết hôn với một người đàn ông làm trong ngành tài chính vào tháng Tư năm ngoái.