Cuộc chiến pháp lý của Fifty Fifty sẽ có hồi kết

SVO - Phán quyết đầu tiên của tòa án trong vụ tranh chấp pháp lý gây chú ý liên quan đến cáo buộc can thiệp vào hình ảnh của nhóm nhạc nữ Fifty Fifty dự kiến sẽ được công bố vào ngày 15/1.

Tòa án quận trung tâm Seoul dự kiến ​​sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 15/1/2026 trong vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại gây chú ý do giám đốc điều hành Attrakt, Oscar Chun, đệ đơn chống lại Ahn Sung-il, người đứng đầu công ty sản xuất The Givers.

Phán quyết được đưa ra 2 năm 4 tháng sau khi Chun lần đầu tiên đệ đơn kiện. Attrakt đang yêu cầu bồi thường khoảng 2,1 tỷ won (1,45 triệu đôla Mỹ) từ Ahn và giám đốc cấp cao của The Givers, Baek Jin-sil, với cáo buộc tham ô, cản trở kinh doanh và "can thiệp", tìm cách lôi kéo nghệ sĩ sang công ty mới mà không có sự cho phép của công ty hiện tại.

Nhóm luật sư của Chun lập luận rằng, Ahn và Baek đã vi phạm hợp đồng dịch vụ với Attrakt, dẫn đến thiệt hại tài chính lớn thông qua hành vi cản trở, lừa đảo và vi phạm nghĩa vụ ủy thác. Trong phiên tòa, Attrakt còn cáo buộc Ahn biển thủ hơn 150 triệu won bằng cách ký các hợp đồng dịch vụ trái phép. Baek cũng bị cáo buộc phá hoại nhóm bằng cách từ chối các lời mời quảng cáo mà không được phép, đóng cửa fan cafe chính thức và xóa các tài khoản email nội bộ.

Đáp lại, luật sư của Ahn tuyên bố rằng hợp đồng của họ với Attrakt đã bị chấm dứt theo thỏa thuận chung chứ không phải do vi phạm đơn phương. Họ cũng lập luận thêm rằng The Givers chỉ đóng vai trò tối thiểu trong sự rạn nứt giữa Attrakt và các thành viên Fifty Fifty. Cuộc chiến pháp lý là một chương quan trọng trong câu chuyện của Fifty Fifty, bắt đầu ngay sau thành công toàn cầu của nhóm với bản hit, Cupid.

Vào tháng 6/2023, bốn thành viên ban đầu đã đệ đơn yêu cầu đình chỉ hợp đồng với Attrakt, viện dẫn lý do "mất lòng tin" và "đối xử không công bằng". Attrakt ngay lập tức cáo buộc Ahn là "thế lực bên ngoài" đã thao túng các thành viên rời khỏi công ty.Mặc dù tòa án đã bác bỏ yêu cầu đình chỉ của các thành viên vào tháng 8/2023, nhưng chỉ có Keena quay trở lại Attrakt. Sau đó, công ty đã chấm dứt hợp đồng với ba thành viên còn lại là Saena, Sio và Aran và đệ đơn kiện riêng về vi phạm hợp đồng.

Kể từ khi tan rã, Fifty Fifty đã được tái cấu trúc thành một nhóm nhạc năm thành viên, do Keena dẫn đầu, với sự góp mặt của các thành viên mới: Chanelle Moon, Yewon, Hana và Athena. Trong khi đó, Saena, Sio và Aran đã ký hợp đồng với Massive E&C, một công ty con của IOK Company, vào tháng 8/2024. Gần đây, họ đã tái ra mắt với tư cách là nhóm nhạc Ablume, và Ahn tiếp tục đảm nhiệm vai trò sản xuất.