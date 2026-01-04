Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Lia Kim của 1MILLION và Choi Young Jun sẽ 'mở bát' đám cưới năm 2026?

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Hai biên đạo múa hàng đầu, Lia Kim và Choi Young Jun làm dấy lên tin đồn kết hôn, sau khi tung ra loạt ảnh cưới tuyệt đẹp.

Gần đây, Lia Kim đăng tải những bức ảnh lên mạng xã hội, trong đó cô mặc váy cưới trắng còn Choi Young Jun mặc vest lịch lãm, tạo dáng thân mật như một cặp đôi thực sự. Dòng chú thích đơn giản chỉ ghi: "24/1/2026".

anh-dam-cuoi.gif
dam-cuoi-bien-dao-mua.jpg

Bài đăng bất ngờ này đã 'gây sốc cho bạn bè và đồng nghiệp trong giới giải trí của họ. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ nghi ngờ đây chỉ là một màn trình diễn chứ không phải là thông báo kết hôn thật. Ngày 24/1 trùng với thời điểm diễn ra Lễ trao giải Biên đạo múa. Vì cả hai đều là những nhân vật huyền thoại tại 1MILLION Dance Studio, nơi nổi tiếng với việc tạo ra những bản hit cho các nghệ sĩ như BTS, Seventeen và TWICE nên rất có thể đây là một đoạn nhá hàng cho một sân khấu đặc biệt.

Lia Kim là đồng CEO kiêm giám đốc sáng tạo của thương hiệu vũ đạo 1MILLION. Cô đã hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ K-pop và quốc tế, mở rộng đáng kể phạm vi biên đạo biểu diễn. Thường được mô tả là một nhân vật biểu tượng trong làng vũ đạo K-pop, người đã giúp phổ biến vũ đạo như một nội dung chính thống, tầm ảnh hưởng của cô trong ngành công nghiệp âm nhạc là vô cùng lớn. Từ Anyclub của Lee Hyori đến 24 Hours của Sunmi, và gần đây nhất là JUMP của BLACKPINK, vô số nghệ sĩ đã hợp tác với cô. Cô cũng được công chúng biết đến rộng rãi hơn sau khi xuất hiện trong chương trình Street Woman Fighter 2 của Mnet.

Choi Young Joon là giám đốc tại 1MILLION Dance Studio và cũng được coi là một trong những biên đạo múa hàng đầu của K-pop. Anh được công chúng biết đến nhiều với vai trò huấn luyện viên biên đạo trong chương trình Produce của Mnet. Trong giới hâm mộ K-pop, anh được biết đến với việc tạo ra các tác phẩm biên đạo cho nhiều nghệ sĩ, bao gồm Seventeen, BTS, TWICE, Wanna One và Shinhwa.

Cho dù những bức ảnh đánh dấu một đám cưới ngoài đời thực hay một concept được lên kế hoạch kỹ lưỡng, chúng đều thu hút sự chú ý của công chúng, một lần nữa chứng minh sức hút ngôi sao của hai trong số những biên đạo múa có tầm ảnh hưởng nhất của K-pop.

Thu Hiền
#Tin đồn kết hôn Lia Kim và Choi Young Jun #Ảnh cưới gây chú ý #Màn trình diễn dự kiến trong K-pop #Vai trò của Lia Kim trong ngành vũ đạo #Choi Young Jun và ảnh hưởng trong K-pop #Sân khấu đặc biệt tại lễ trao giải #Ảnh hưởng của 1MILLION Dance Studio #Biên đạo múa hàng đầu K-pop #Gây sốc giới giải trí và người hâm mộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục