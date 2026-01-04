Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

CORTIS khẳng định vị thế nhóm nhạc nam tân binh hàng đầu hiện nay

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - CORTIS tạo nên lịch sử với 'GO!', khi ca khúc này đạt 100 triệu lượt stream trên Spotify.

Nhóm CORTIS đã khẳng định vị thế ngôi sao đang lên của mình với việc ca khúc mở màn album đầu tay vượt mốc 100 triệu lượt stream. Thành tích này thể hiện sự tiến bộ vượt bậc đạt được chỉ trong khoảng 4 tháng, kể từ khi bài hát được phát hành. Đây là khoảng thời gian ngắn nhất đối với một nhóm nhạc nam K-pop ra mắt năm ngoái, và cùng với việc trụ vững hai tuần liên tiếp trên bảng xếp hạng Global 200 của Billboard, nó là một chỉ số khách quan cho sự phát triển nhanh chóng của nhóm trên toàn cầu. Bảng xếp hạng này xếp hạng các bài hát dựa trên dữ liệu stream trực tuyến và doanh số bán kỹ thuật số từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ. Thêm vào đó, GO! đứng đầu các bảng xếp hạng hằng ngày, hằng tuần và hằng tháng của Melon, đạt được một thành tích xuất sắc đối với một nhóm nhạc nam tân binh.

603407-806790-1458.jpg

Những con số này, đặc biệt, phản ánh tình yêu bền vững của người nghe toàn cầu dành cho một bài hát mà tất cả các thành viên đều tham gia vào toàn bộ quá trình sản xuất, làm nổi bật tài năng âm nhạc và tính chân thực của CORTIS, dẫn đến sự hưởng ứng rộng rãi từ công chúng. Hơn nữa, trong số các nhóm nhạc tân binh ra mắt năm 2025, họ là nhóm duy nhất vượt qua 100 triệu lượt stream với một ca khúc duy nhất. Vì tất cả các thành viên đều tham gia viết lời, sáng tác nhạc, biên đạo và sản xuất video âm nhạc cho GO!, thành tích này càng đáng nể hơn.

Truyền thông quốc tế cũng đã chú ý đến GO!. Ca khúc này xếp thứ 2 trong danh sách “25 ca khúc K-pop hay nhất năm 2025: Lựa chọn của biên tập viên” của Billboard, vị trí cao nhất trong số các nghệ sĩ nam có mặt trong danh sách. Ngoài ra, các tạp chí NME của Anh, Dazed, Apple Music và Spotify đều chọn GO! là một trong những bài hát K-pop hay nhất năm 2025.

Trong khi đó, CORTIS sẽ tham dự Lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 40, được tổ chức tại Taipei Dome, vào ngày 10/1/2026. Mọi sự chú ý đang tập trung vào việc liệu họ có giành được thêm một giải thưởng nào nữa sau khi xuất hiện tại Lễ trao giải MAMA 2025AAA 2025 lần thứ 10 hay không?

Thu Hiền
#Thành tích quốc tế của CORTIS #Sự tiến bộ của nhóm nhạc tân binh #Thành công của ca khúc 'GO!' #Vị thế nhóm nhạc nam K-pop hàng đầu #Thành tích trên các bảng xếp hạng toàn cầu #Vai trò sáng tác của các thành viên #Ảnh hưởng của K-pop năm 2025 #Sự chú ý của truyền thông quốc tế #Giải thưởng âm nhạc dự kiến #Phát triển nhanh chóng của nhóm

Xem thêm

Cùng chuyên mục