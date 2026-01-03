Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

ROSÉ của BLACKPINK sở hữu khuôn mặt đẹp nhất thế giới 2025

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - ROSÉ của BLACKPINK đứng đầu danh sách 100 gương mặt đẹp nhất năm 2025 của TC Candler.

Rosé của BLACKPINK đã được vinh danh là 'Gương mặt đẹp nhất năm 2025' trong danh sách thường niên danh giá của TC Candler. Nữ ca sĩ chính không chỉ chinh phục năm 2025 bằng âm nhạc mà vẻ đẹp thanh thoát và sức hút vô song của Rosé đã đưa nữ thần tượng lên vị trí số 1 trên trang web của Mỹ, vượt qua tất cả các nhóm nhạc K-pop khác và hàng ngàn người nổi tiếng quốc tế. Nhờ đó, Rosé cũng trở thành thành viên thứ hai của BLACKPINK đứng đầu danh sách kể từ sau LISA, vào năm 2021. Sự công nhận này không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể mà còn khẳng định tầm ảnh hưởng toàn cầu của Rosé, với tư cách là biểu tượng phong cách và sự duyên dáng. Trong khi đó các thành viên còn lại là Jisoo, Lisa, Jennie lần lượt ở vị trí 11, 22, 46. Danh sách năm nay cũng có sự tham gia của một số ngôi sao K-pop. Thành viên Parita của Baby Monster xếp thứ ba, thành viên Karina của aespa xếp thứ tám. Tin tức này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi, và Rosé cũng đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng Hàn Quốc trên các diễn đàn chính của đất nước.

98951-121622-452.jpg
Trên bảng xếp hạng đĩa đơn cuối năm của Official Charts tại Anh vừa được công bố, "APT." của Rosé và Bruno Mars xếp thứ năm.
sydney.jpg
Nữ diễn viên người Mỹ Sydney Sweeney đứng thứ hai trong danh sách của TC Candler.
Tuệ Nghi
#Vẻ đẹp sao Hàn Quốc 2025 #Danh sách gương mặt đẹp nhất #Rosé BLACKPINK nổi bật #Ảnh hưởng toàn cầu của ca sĩ K-pop #Sự công nhận quốc tế về nhan sắc #Thành tích của BLACKPINK trên thế giới #Biểu tượng phong cách của sao Hàn #Đánh giá nhan sắc của TC Candler #Vị trí thành viên BLACKPINK nổi bật #Bàn luận về nhan sắc nghệ sĩ

Xem thêm

Cùng chuyên mục