Song Mino của WINNER có thể phải vào tù vì vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự

Thành viên Song Mino của nhóm WINNER có thể phải đối mặt với án tù, khi các cuộc điều tra cho thấy anh ta bị cáo buộc đã lơ là nghĩa vụ quân sự bắt buộc, nghiêm trọng hơn so với dự kiến ​​ban đầu.

Nhà chức trách đã xác nhận rằng, Mino, người từng làm công tác xã hội, đã nhiều lần không trình diện và rời khỏi nơi làm việc được chỉ định mà không được phép. Cuộc điều tra ban đầu của cảnh sát đã xác nhận hơn tám ngày vắng mặt trái phép, và các công tố viên sau đó đã phát hiện thêm nhiều ngày khác thông qua phân tích pháp lý dữ liệu điện thoại di động và GPS của anh ta.

Theo Điều 89 của Luật Nghĩa vụ quân sự Hàn Quốc, việc rời bỏ vị trí công tác mà không có lý do chính đáng trong tám ngày trở lên có thể bị phạt tù đến ba năm. Với việc số ngày vắng mặt được xác nhận của Mino hiện được dự đoán sẽ vượt quá ngưỡng đó, các chuyên gia pháp lý cho rằng, khả năng bị kết án tù đã tăng lên đáng kể.

Văn phòng Công tố Quận Tây Seoul mới đây đã truy tố Mino mà không cần tạm giam vì vi phạm Luật Nghĩa vụ Quân sự, với lý do số lần vắng mặt không phép được xác nhận đã tăng lên trong quá trình điều tra bổ sung.

Các quan chức từ Cục Quản lý Nhân lực Quân đội (MMA) cũng lưu ý rằng, các trường hợp vắng mặt trong vòng bảy ngày thường được xử lý hành chính, nhưng các trường hợp vượt quá tám ngày sẽ tự động bị truy tố Hình sự, điều này giải thích lý do tại sao vụ việc của Mino được chuyển cho cảnh sát và sau đó là công tố viên.

Các lần vắng mặt không phép của Mino xảy ra từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2024, trong thời gian đó, anh ta được điều động đến phục vụ tại quận Mapo, Seoul. Mặc dù ban đầu anh ta phủ nhận các cáo buộc trong hai vòng thẩm vấn của cảnh sát, nhưng trong lần thẩm vấn thứ ba, anh ta đã thừa nhận rằng, mình đã rời khỏi nơi làm việc trong giờ quy định. Khi số ngày vắng mặt được xác nhận tiếp tục tăng lên, khả năng Mino phải đối mặt với án tù cũng tăng theo, tùy thuộc vào phán quyết của tòa án.