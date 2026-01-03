Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Ai Tominaga vừa thông báo mang thai vẫn thu hút mọi ánh nhìn trên phố

Linh Vân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Vừa thông báo mang thai với nam diễn viên Ikken Yamamoto (39 tuổi), siêu mẫu Ai Tominaga (43 tuổi) xuất hiện trên đường phố Ginza vẫn thu hút mọi ánh nhìn, khoe bờ vai trần quyến rũ.

aa1tnhqu.jpg
Siêu mẫu Nhật Bản 43 tuổi, Ai Tominaga đã thông báo tin mang thai trên Instagram vào ngày 20 tháng trước, tiết lộ rằng cô và nam diễn viên Ikken Yamamoto, người kém cô 4 tuổi, đang mong chờ đứa con đầu lòng. Tin tức này ngay lập tức thu hút sự chú ý. Đây là lần mang thai thứ hai của cô, kể từ khi sinh con trai cả, Akira Tominaga, cách đây 20 năm.

Ikken Yamamoto ra mắt với vai trò diễn viên ở tuổi 35, trong bộ phim JOINT năm 2021, vai chính đầu tiên của anh. Anh cũng thể hiện tài năng đa diện của mình bằng cách lên kế hoạch và viết kịch bản cho bộ phim Flames of a Flower, được phát hành vào tháng 10/2025. Trước khi ra mắt với vai trò diễn viên, anh hoạt động với tư cách là cầu thủ trong một giải bóng rổ chuyên nghiệp 3x3 (Phiên bản bóng rổ đường phố được chuẩn hóa, thi đấu với mỗi đội 3 người trên nửa sân với 1 rổ, luật chơi nhanh gọn (10 phút/trận hoặc đến 21 điểm), tốc độ cao và kịch tính, đòi hỏi kỹ năng cá nhân và sức bền bùng nổ, đã trở thành môn chính thức Olympic).

zafuliis.jpg
Ikken Yamamoto vào vai một cựu chiến binh Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản bị chấn động tâm lý, và quá khứ của anh ta quay trở lại ám ảnh anh trong bộ phim “Flames of a Flower”.
Linh Vân
#Thông báo mang thai của Ai Tominaga #Cuộc sống và gia đình của Kazutoshi Yamamoto #Sự nghiệp diễn viên của Kazutoshi Yamamoto #Hoạt động của Ai Tominaga trên mạng xã hội #Thông tin về đứa trẻ và cha mẹ tương lai #Sự nghiệp và dự án phim của Kazutoshi Yamamoto #Chuyện đời và sức khỏe của Ai Tominaga #Hoạt động thể thao của Kazutoshi Yamamoto trước khi trở thành diễn viên

Xem thêm

Cùng chuyên mục