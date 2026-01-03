Ai Tominaga vừa thông báo mang thai vẫn thu hút mọi ánh nhìn trên phố

Siêu mẫu Nhật Bản 43 tuổi, Ai Tominaga đã thông báo tin mang thai trên Instagram vào ngày 20 tháng trước, tiết lộ rằng cô và nam diễn viên Ikken Yamamoto, người kém cô 4 tuổi, đang mong chờ đứa con đầu lòng. Tin tức này ngay lập tức thu hút sự chú ý. Đây là lần mang thai thứ hai của cô, kể từ khi sinh con trai cả, Akira Tominaga, cách đây 20 năm.

Ikken Yamamoto ra mắt với vai trò diễn viên ở tuổi 35, trong bộ phim JOINT năm 2021, vai chính đầu tiên của anh. Anh cũng thể hiện tài năng đa diện của mình bằng cách lên kế hoạch và viết kịch bản cho bộ phim Flames of a Flower, được phát hành vào tháng 10/2025. Trước khi ra mắt với vai trò diễn viên, anh hoạt động với tư cách là cầu thủ trong một giải bóng rổ chuyên nghiệp 3x3 (Phiên bản bóng rổ đường phố được chuẩn hóa, thi đấu với mỗi đội 3 người trên nửa sân với 1 rổ, luật chơi nhanh gọn (10 phút/trận hoặc đến 21 điểm), tốc độ cao và kịch tính, đòi hỏi kỹ năng cá nhân và sức bền bùng nổ, đã trở thành môn chính thức Olympic).