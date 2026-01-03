LE SSERAFIM nâng tầm ảnh hưởng toàn cầu ngay đầu Năm mới 2026

LE SSERAFIM một lần nữa chứng minh tầm ảnh hưởng toàn cầu ngày càng mở rộng của mình. Nhóm nhạc nữ K-pop này đã xuất hiện trên chương trình truyền hình trực tiếp Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest của Mỹ vào ngày 1/1/2026 (giờ Hàn Quốc) và mang đến một màn trình diễn thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. LE SSERAFIM trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên biểu diễn trực tiếp tại sự kiện đón Năm mới mang tính biểu tượng này.

Trong chương trình, nhóm đã trình diễn CRAZY, ca khúc chủ đề từ mini album thứ tư của họ, cũng như SPAGHETTI, ca khúc chủ đề từ album single đầu tiên. Các màn trình diễn đã làm nổi bật kỹ năng biểu diễn mạnh mẽ và sự hiện diện đầy tự tin trên sân khấu của nhóm. Sự kiện này quy tụ dàn sao nổi tiếng, bao gồm Mariah Carey và Charlie Puth. Sau khi phát sóng, kênh YouTube chính thức của chương trình đã đăng tải các đoạn video trình diễn riêng lẻ của từng nghệ sĩ. Trong số đó, màn trình diễn của LE SSERAFIM thu hút nhiều sự chú ý nhất. Trong một cuộc phỏng vấn ngay sau màn trình diễn, LE SSERAFIM chia sẻ cảm xúc: "Thật như một giấc mơ khi được đón Năm mới cùng mọi người ở New York", và mong muốn tiếp tục các hoạt động của nhóm trong năm 2026.