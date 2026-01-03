Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Miyase Ryuya gặp 'sao quả tạ' ngay đầu năm 2026

Linh Vân
SVO - Koki, con gái thứ hai của Takuya Kimura và Shizuka Kudo, gây phẫn nộ trên mạng xã hội vì những cáo buộc có quan hệ tình cảm với Miyase Ryuya.

Kōki, con gái thứ hai của Takuya Kimura và Shizuka Kudo, đang bị chỉ trích vì những bài đăng trên mạng xã hội ám chỉ mối quan hệ với nam diễn viên Ryuya Miyase, người đóng cùng cô trong series phim True Beauty, năm 2025.

cap-doi-nhat-ban-2026.jpg

Miyase là một diễn viên trẻ nổi tiếng, được Nikkei Trendy bình chọn là "Gương mặt của năm 2026". Vấn đề nảy sinh từ những bài đăng mà cả hai cùng tải lên Instagram vào cuối tháng 12/2025, với việc mọi người chỉ ra rằng, những món đồ họ mặc, chẳng hạn như mũ len và găng tay, rất giống nhau. Người hâm mộ đã tràn ngập trang mạng xã hội với những bình luận: Ai đã chụp những bức ảnh Giáng sinh đó?; Hòn đá phía sau Kōki làm tôi nhớ đến bức tường nhà của Miyase Ryuya; Bức ảnh của Miyase Ryuya và Kōki. Đó không phải là gợi ý, đó chính là câu trả lời. Chiếc mũ và đôi găng tay quá độc đáo...

Có rất nhiều trường hợp đồ vật rất giống nhau, nên hoàn toàn có thể đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng vì mẹ và chị gái nữ diễn viên thường xuyên "ám chỉ" mối quan hệ này, nên dư luận đã chỉ trích gay gắt Kōki. Hiện tại, Instagram của Miyase cũng nhận được những bình luận thất vọng từ những người hâm mộ. Sự thật liệu có được tiết lộ trong năm nay vẫn còn ở phía trước.

hai-anh-em.jpg
Trước đó, Ryuya Miyase đã khiến cõi mạng 'nức lòng' khi chia sẻ bức ảnh hiếm hoi chụp cùng em gái Hana Date (20 tuổi), thành viên của nhóm nhạc thần tượng Iginari Tohokusan trong chuyến đi mua sắm cùng gia đình.
Linh Vân
#Chuyện gia đình và sao Hàn #Anh em thần tượng #Hình ảnh gia đình nổi tiếng #Chuyến đi mua sắm của sao #Quan hệ anh em trong giới giải trí #Ảnh chụp chung của sao và gia đình #Phản ứng người hâm mộ về gia đình sao #Ảnh và hoạt động của Ryuya Miyase #Nghệ sĩ và hình ảnh đời thường #Truyền thông về sao trẻ

