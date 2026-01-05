Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Jung Woo Sung và Lee Jung Jae đón tiếp khách tại tang lễ cố 'diễn viên quốc dân' Ahn Sung Ki

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Lễ tang của cố 'diễn viên quốc dân' Ahn Sung Ki đã được chuẩn bị tại nhà tang lễ của Bệnh viện St. Mary, Seoul vào chiều ngày 5/1/2026.

Theo Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Hàn Quốc, cố diễn viên Ahn Sung Ki đã qua đời vào khoảng 9h sáng nay (giờ Hàn Quốc), bên cạnh gia đình, khi đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Đại học Soonchunhyang ở quận Yongsan, Seoul. Sự việc này xảy ra sáu ngày, sau khi ông đột quỵ tại nhà riêng vào ngày 30 tháng trước, do nghẹn thức ăn và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt trong tình trạng hôn mê.

huan-chuong.jpg
Cố nghệ sĩ Ahn Sung Ki, một ngôi sao lớn của ngành điện ảnh, đã qua đời lúc 9h sáng ngày 5/1/2026, ở tuổi 74. Chính phủ đã truy tặng ông Huân chương Văn hóa Geumgwan, danh hiệu cao quý nhất trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật đại chúng, để ghi nhận những đóng góp của ông cho sự phát triển của điện ảnh Hàn Quốc và việc công chúng thưởng thức văn hóa Hàn Quốc. Khi cố nghệ sĩ quốc dân Ahn Sung Ki nhận huân chương cao quý nhất là Huân chương Văn hóa Geumgwan, thế hệ hậu bối của ông đã đứng bên cạnh trong im lặng. Điều mà người diễn viên dẫn dắt cả một thời đại để lại không phải là một giải thưởng, mà là một chuẩn mực để gìn giữ.
le-tang.jpg
Vẻ mặt trầm buồn của Jung Woo Sung và Lee Jung Jae. Suốt cuộc đời mình, Ahn Sung Ki là một diễn viên luôn hướng dẫn các đàn em bằng phong thái hơn là lời lẽ hoa mỹ. Ông không chỉ thể hiện tài năng diễn xuất mà còn cả sự tiết chế trên phim trường, sự tôn trọng người khác và sự tận tâm với vai trò diễn viên. Sự hiện diện của Lee Jung Jae và Jung Woo Sung tại lễ tang cho thấy những bài học ông để lại vẫn còn giá trị đến ngày nay.
isp20260105000367560x0.jpg

Ahn Sung Ki là một diễn viên điện ảnh tiêu biểu của Hàn Quốc, từ lâu đã được kính trọng và yêu mến bởi tài năng diễn xuất xuất sắc và phẩm chất đạo đức chính trực. Ông ra mắt với tư cách là diễn viên nhí trong bộ phim Twilight Train, năm 1957 của Kim Ki Young. Trong suốt 69 năm sự nghiệp, ông đã xuất hiện trong hơn 170 bộ phim, đóng vai trò quan trọng trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Cố diễn viên được cho là đã chiến đấu với bệnh ung thư máu từ năm 2019, nhưng vẫn giữ vững niềm đam mê diễn xuất và chuẩn bị cho sự trở lại của mình. Lễ đưa tang cố diễn viên sẽ được tổ chức vào lúc 6h sáng ngày 9/1 (giờ Hàn Quốc), và nơi an táng sẽ là Byeolgeurida, ở Yangpyeong.

Tuệ Nghi
#Tang lễ diễn viên Ahn Sung-ki #Thông tin qua đời Ahn Sung-ki #Diễn viên huyền thoại Hàn Quốc #Sự nghiệp điện ảnh Ahn Sung-ki #Tưởng niệm và lễ tang

Xem thêm

Cùng chuyên mục