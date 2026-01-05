Jung Woo Sung và Lee Jung Jae đón tiếp khách tại tang lễ cố 'diễn viên quốc dân' Ahn Sung Ki

Theo Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Hàn Quốc, cố diễn viên Ahn Sung Ki đã qua đời vào khoảng 9h sáng nay (giờ Hàn Quốc), bên cạnh gia đình, khi đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Đại học Soonchunhyang ở quận Yongsan, Seoul. Sự việc này xảy ra sáu ngày, sau khi ông đột quỵ tại nhà riêng vào ngày 30 tháng trước, do nghẹn thức ăn và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt trong tình trạng hôn mê.

Cố nghệ sĩ Ahn Sung Ki, một ngôi sao lớn của ngành điện ảnh, đã qua đời lúc 9h sáng ngày 5/1/2026, ở tuổi 74. Chính phủ đã truy tặng ông Huân chương Văn hóa Geumgwan, danh hiệu cao quý nhất trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật đại chúng, để ghi nhận những đóng góp của ông cho sự phát triển của điện ảnh Hàn Quốc và việc công chúng thưởng thức văn hóa Hàn Quốc. Khi cố nghệ sĩ quốc dân Ahn Sung Ki nhận huân chương cao quý nhất là Huân chương Văn hóa Geumgwan, thế hệ hậu bối của ông đã đứng bên cạnh trong im lặng. Điều mà người diễn viên dẫn dắt cả một thời đại để lại không phải là một giải thưởng, mà là một chuẩn mực để gìn giữ.

Vẻ mặt trầm buồn của Jung Woo Sung và Lee Jung Jae. Suốt cuộc đời mình, Ahn Sung Ki là một diễn viên luôn hướng dẫn các đàn em bằng phong thái hơn là lời lẽ hoa mỹ. Ông không chỉ thể hiện tài năng diễn xuất mà còn cả sự tiết chế trên phim trường, sự tôn trọng người khác và sự tận tâm với vai trò diễn viên. Sự hiện diện của Lee Jung Jae và Jung Woo Sung tại lễ tang cho thấy những bài học ông để lại vẫn còn giá trị đến ngày nay.

Ahn Sung Ki là một diễn viên điện ảnh tiêu biểu của Hàn Quốc, từ lâu đã được kính trọng và yêu mến bởi tài năng diễn xuất xuất sắc và phẩm chất đạo đức chính trực. Ông ra mắt với tư cách là diễn viên nhí trong bộ phim Twilight Train, năm 1957 của Kim Ki Young. Trong suốt 69 năm sự nghiệp, ông đã xuất hiện trong hơn 170 bộ phim, đóng vai trò quan trọng trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Cố diễn viên được cho là đã chiến đấu với bệnh ung thư máu từ năm 2019, nhưng vẫn giữ vững niềm đam mê diễn xuất và chuẩn bị cho sự trở lại của mình. Lễ đưa tang cố diễn viên sẽ được tổ chức vào lúc 6h sáng ngày 9/1 (giờ Hàn Quốc), và nơi an táng sẽ là Byeolgeurida, ở Yangpyeong.