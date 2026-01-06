Hé lộ bi kịch dẫn đến rạn nứt tình cha con nhân vật của Kiều Minh Tuấn và Hạo Khang

SVO - Phim 'Con kể ba nghe' tiếp tục khiến khán giả xúc động mạnh khi tung ra trailer mới, hé lộ những giằng xé nội tâm kịch tính giữa hai cha con nhân vật do Kiều Minh Tuấn và Hạo Khang thủ vai.

Đoạn trailer hé mở tính cách hai nhân vật chính, đồng thời cũng nêu lên sự tương phản rõ rệt đến mức mâu thuẫn của hai cha con. Trên cương vị một người cha, ông Thái (Kiều Minh Tuấn) kiệm lời, cộc cằn, không giỏi thể hiện cảm xúc.

Đối với Minh (Hạo Khang), cậu con trai đang ở tuổi vị thành niên, nhạy cảm, dễ tổn thương, sự im lặng của cha lại trở thành khoảng trống khó lấp, khiến cậu cảm thấy bị bỏ rơi và không được thấu hiểu.

Những bi kịch trong quá khứ cũng dần xuất hiện, khi sự ra đi đột ngột của người mẹ, vốn cũng là một diễn viên xiếc, cùng nỗi tổn thương cất giấu trong lòng ngày càng đẩy họ ra xa nhau. Những mâu thuẫn nội tâm ấy tạo nên khoảng cách vô hình giữa hai cha con, khiến mọi kết nối gần như biến mất.

Điểm sáng của Con kể ba nghe nằm ở tinh thần nhân văn và thông điệp tươi sáng. Không khai thác nỗi buồn theo cách nặng nề, phim chọn hướng kể chuyện nhẹ nhàng, chữa lành, đan cài những khoảnh khắc đời thường hài hước. Tính giải trí của bộ phim còn được thể hiện qua những phân cảnh biểu diễn xiếc đầy ngoạn mục, mang người xem trở về thế giới tuổi thơ kỳ diệu.

Đúng như cái tên Con kể ba nghe, bộ phim được kể theo góc nhìn của cả cha và con. Mỗi một nút thắt, tình tiết đều là một cột mốc trên hành trình hai cha con mở lòng để dần kể cho nhau nghe câu chuyện và tâm tư của riêng mình. Đây không chỉ là câu chuyện riêng của một gia đình mà còn là lời nhắc nhở về giá trị tình thân trong nhịp sống hiện đại, nơi những kết nối và sẻ chia đôi khi bị sao nhãng.

Bên cạnh câu chuyện giàu cảm xúc, Con kể ba nghe còn gây chú ý bởi sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực và ê kíp sáng tạo tâm huyết. Đứng sau dự án là bộ đôi đạo diễn Đỗ Quốc Trung và giám đốc sáng tạo Trần Thanh Huy, vốn là “cha đẻ” của Ròm. Đặc biệt, phim còn có sự tham gia của những nghệ sĩ xiếc thực thụ.

Đây là yếu tố giúp bộ phim tái hiện chân thực không gian sân khấu xiếc, từ những màn biểu diễn đi trên dây mạo hiểm đến những khoảnh khắc hậu trường đầy cảm xúc. Các chuyên gia xiếc cũng đồng hành trong quá trình huấn luyện diễn viên, cố vấn trình diễn, đảm bảo tính chính xác và chân thực cho từng chi tiết.