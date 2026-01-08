'Ngôi sao' phim 'Harry Potter' Tom Felton trở lại, bộ phim điện ảnh 'Thám tử Conan' đầu tiên ra rạp Việt

SVO - Những ngày đầu năm 2026, rạp Việt đón chào loạt phim mới mang màu sắc mới mẻ lẫn các tác phẩm kinh điển, hứa hẹn 'chiều lòng' các 'cine fan'.

Nhà Warner Bros. 'mở bát' năm 2026 đầy ấn tượng

Sau một năm 2025 đại thành công với thể loại kinh dị, nhà Warner Bros. sẽ tiếp tục mang đến khán giả những tựa phim đặc sắc, táo bạo và độc đáo của dòng phim này trong năm 2026. Mở đường cho chuỗi phim kinh dị hứa hẹn sắp tới là Chúng sẽ đoạt mạng, có tựa gốc là They will kill you. Phim được sản xuất bởi bộ đôi Andy Muschietti và Barbara Muschietti, là những người đã tạo nên danh tiếng của loạt phim IT đình đám.

Chúng sẽ đoạt mạng là một tác phẩm kinh dị, hành động và hài hước đẫm máu xoay quanh cuộc chiến sống còn của một người phụ nữ tại tòa nhà xa hoa The Virgil, vốn là hang ổ của một giáo phái ma quỷ.

Khi màn đêm buông xuống, những cạm bẫy được giăng ra, kẻ không thể sống sót sẽ trở thành vật tế tiếp theo. Mới đây, đoạn giới thiệu chính thức của bộ phim đã chính thức được hé lộ.

Một người phụ nữ (Zazie Beetz thủ vai) bắt đầu đảm nhận công việc dọn dẹp tại The Virgil. Không lâu sau khi bước chân vào tòa nhà, cô đã nhận ra có điều gì đó bất thường. Rất nhanh sau đó, một cuộc truy sát đẫm máu bắt đầu. Cô gái trẻ nhận ra rằng cả tòa nhà này là một cái bẫy chết chóc, còn cô chính là cống phẩm trong nghi lễ hiến tế cho quỷ Satan.

Thông qua những chi tiết được tiết lộ trong đoạn trailer, người hâm mộ của dòng phim kinh dị, giật gân hoàn toàn có thể chờ mong vào một tác phẩm đầy táo bạo trên màn ảnh rộng.

Chúng sẽ đoạt mạng được chỉ đạo bởi đạo diễn Kirill Sokolov với sự tham gia của các diễn viên Zazie Beetz, Myha’la, Paterson Joseph, Heather Graham. Đặc biệt, phim còn đánh dấu màn tái xuất của Tom Felton. Anh là "ngôi sao" đình đám từ loạt phim kinh điển Harry Potter.

Bộ phim điện ảnh đầu tiên về Conan có gì hot?

Sau gần ba thập kỷ kể từ khi ra mắt, Phim điện ảnh Thám tử lừng danh Conan: Quả bom chọc trời - Detective Conan the movie: The time-bombed skyscraper sẽ chính thức cập bến phòng vé Việt. Phim đánh dấu sự trở về của tác phẩm điện ảnh đặt nền móng cho cả một thương hiệu kéo dài hơn 25 năm.

Việc bộ phim tái xuất trên màn ảnh rộng không chỉ mang ý nghĩa kỷ niệm, mà còn là cơ hội để khán giả Việt thưởng thức trọn vẹn bộ phim Conan đầu tiên trong điều kiện hình ảnh và âm thanh điện ảnh đúng chuẩn.

Câu chuyện bắt đầu khi thiên tài trinh thám của Nhật Bản Shinichi Kudo, nay đã bị teo nhỏ và sống dưới thân phận cậu bé Conan, nhận được lời mời bí ẩn từ kiến trúc sư Teiji Moriya mà không hề biết rằng sinh nhật của mình sẽ trở thành cơn ác mộng.

Một kẻ giấu mặt liên tục gọi điện thách thức, buộc cậu phải chạy đua với thời gian để tìm và vô hiệu hóa những quả bom được cài khắp Tokyo, đẩy cả thành phố vào tình thế căng thẳng tột độ.

Ra mắt năm 1997, Phim điện ảnh Thám tử lừng danh Conan: Quả bom chọc trời đã thu về khoảng 1,1 tỷ yên tại phòng vé Nhật Bản. Kết quả ấn tượng này không chỉ vượt kỳ vọng của một phần phim mở màn, mà còn tạo đà vững chắc cho sự phát triển lâu dài của loạt phim điện ảnh Conan. Thành công này góp phần đưa thương hiệu trở thành một trong những chuỗi phim hoạt hình có sức hút bền bỉ và ăn khách hàng đầu tại châu Á.

Dù là tác phẩm đầu tiên khởi động loạt phim điện ảnh, Conan Movie 01 vẫn được đánh giá cao nhờ kịch bản chặt chẽ, không khí hồi hộp và phong cách kể chuyện rõ ràng, dễ theo dõi. Bộ phim mang giá trị hoài niệm mạnh mẽ với khán giả gắn bó lâu năm, đồng thời là điểm khởi đầu lý tưởng cho những khán giả muốn làm quen với Conan trên màn ảnh rộng.

Nhà ga bí ẩn khiến nhiều người “biến mất” trong truyền thuyết đô thị Nhật Bản

Nhật Bản vốn nổi tiếng là vùng đất của vô số truyền thuyết đô thị rùng rợn, đặc biệt gắn với đường phố hay ga tàu điện ngầm. Trong hơn hai thập kỷ qua, những giai thoại rùng rợn về nhà ga Kisaragi được đồn đại là “nuốt chửng” những ai lạc bước vào đó.

Không bản đồ, không lịch trình tàu, không tồn tại trên bất kỳ hệ thống giao thông chính thức nào, Kisaragi xuất hiện như một vết nứt trong thực tại, nơi ranh giới giữa thế giới con người và dị giới bị xóa nhòa đầy ám ảnh.

Từ nỗi ám ảnh kinh hoàng đó, nhà làm phim Nhật Bản đã khắc họa truyền thuyết nhà ga Kisaragi và cô gái tên Hasumi thông qua dự án phim Kisaragi station, ra mắt vào năm 2022 và tạo nên tiếng vang lớn. Thậm chí, nhà ga Saginomiya vốn là điểm quay phim cũng được phía đường sắt Enshu đổi tên thành nhà ga Kisaragi. Ngoài ra, nhà ga cũng phát hành tập vé giả định đi tham quan “ga nuốt người” và đã bán hết sạch chỉ trong vòng 1 giờ đầu tiên.

Sau 3 năm, hành trình khám phá ga Kisaragi quỷ dị tiếp tục với phần 2 Nhà ga nuốt người: Đăng xuất, mở rộng cốt truyện theo hướng dị giới rõ nét hơn. Nếu phần 1 tập trung vào trải nghiệm sinh tồn và sự hoang mang của con người khi lạc vào nơi không thuộc về mình, thì phần này đào sâu vào khái niệm “đăng xuất”. Liệu có thực sự tồn tại con đường quay về, hay mọi nỗ lực chỉ là vòng lặp vô tận của tuyệt vọng?

Câu chuyện của phim lấy mốc thời gian 20 năm sau sự cố mất tích của nữ chính có tên Asuka. Trước đó, cô đã đến nhà ga Kisaragi và biến mất, rồi bất ngờ quay trở lại một cách nguyên vẹn. Điều đáng nói, Asuka trông vẫn trẻ trung hệt như thời điểm cô mất tích hai thập kỷ trước, từ đó khiến công chúng hoang mang.

Trở lại cuộc sống đầy xa lạ và cô độc, Asuka được một đạo diễn phim tài liệu tên Hitomi tiếp cận. Chính Hitomi đã giúp Asuka tìm thấy một mục đích mới cho cuộc đời, đó là quay lại ga Kisaragi để giải cứu những người còn bị mắc kẹt, trong đó có Haruna - người đã hy sinh để cứu cô vào 20 năm trước.

Với những ai từng bị ám ảnh bởi phần 1, hay đơn giản là fan của dòng phim truyền thuyết đô thị Nhật Bản, Nhà ga nuốt người: Đăng xuất chính là tác phẩm không thể bỏ lỡ. Không còn chỉ là nỗi sợ đối với những giai thoại xa lạ, phim mang đến thông điệp về sự mạnh mẽ trong tâm hồn, rằng đôi khi chúng ta cần can đảm đối mặt với bóng ma quá khứ để giải cứu bản thân và những người thân yêu khỏi nỗi đau.