Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Mio Imada khoe vẻ gợi cảm với váy dài bó sát

Linh Vân

SVO - Mỗi khi xuất hiện trong những chiếc váy dài bó sát gợi cảm, Mio Imada luôn khiến khán giả phải thốt lên 'Thật dễ thương!'

Nữ diễn viên Mio Imada (28 tuổi) luôn biết cách thu hút sự chú ý mỗi khi diện váy dài bó sát, từ chiếc váy truyền thống pastel thanh lịch cho đến váy đính sequin táo bạo khoe vòng một gợi cảm hay váy hai dây chất liệu ren nhung quyến rũ.

screenshot-20251222-152708-messenger.jpg
screenshot-20251222-152458-messenger.jpg
dkdlgo-3f.jpg
Mio Imada đang gây chú ý với bộ phim "Merry Berry Love", dự kiến phát sóng vào tháng 10/2026, đóng cặp cùng tài tử Hàn Quốc Ji Chang Wook. Sau thất bại thảm hại với tư cách là nhà thiết kế không gian ở Hàn Quốc, Lee Yu Bin (Ji Chang Wook) lui về một hòn đảo hẻo lánh của Nhật Bản để bắt đầu lại cuộc sống. Ở đó, anh gặp Shirahama Karin (Mio Imada), một người nông dân trồng dâu tây mắc một căn bệnh bí ẩn. Mặc dù đến từ hai quốc gia khác nhau và có cuộc sống hoàn toàn trái ngược, cuộc gặp gỡ tình cờ của họ đã nảy nở thành một câu chuyện tình yêu xuyên biên giới cảm động, thay đổi cả hai người.
Linh Vân
#Nữ diễn viên Mio Imada #Thời trang váy bó sát #Gây chú ý vẻ đẹp gợi cảm #Phim truyền hình "Merry Berry Love" #Chuyện tình xuyên biên giới #Câu chuyện tình cảm Nhật Bản - Hàn #Gặp gỡ định mệnh trên đảo #Nhân vật Shirahama Karin và Lee Yu Bin

Xem thêm

Cùng chuyên mục