'Bạn trai cũ quốc dân' Park Jeong Min 'đỉnh lưu' thương hiệu quảng cáo hàng đầu tháng Một

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Park Jeong Min vượt qua Kim Woo Bin và Lim Young Woong để trở thành người mẫu quảng cáo hàng đầu.

Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích hành vi người tiêu dùng, sử dụng dữ liệu lớn thu thập từ ngày 6/12/2025 đến ngày 6/1/2026. Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc đã đánh giá sự tham gia, giao tiếp, truyền thông và giá trị xã hội của các người mẫu quảng cáo nổi tiếng để tính toán chỉ số danh tiếng thương hiệu tổng thể của mỗi 'ngôi sao' trong tháng.

2026010680165-0.jpg
Park Jeong Min đứng đầu danh sách tháng này với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 1.145.562, đánh dấu mức tăng 8,43% so với tháng 12/2025. Các cụm từ xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của anh gồm: "Tập đoàn Samyang", "video âm nhạc" và "chủ sở hữu công ty xuất bản", trong khi các thuật ngữ liên quan được xếp hạng cao nhất gồm: "thích", "mỉa mai" và "hóm hỉnh". Phân tích tích cực - tiêu cực của nam diễn viên cũng cho thấy tỷ lệ phản ứng tích cực là 94,74%. Sau khi quay phim "Humint", Park Jeong Min đã đánh dấu màn trở lại sân khấu kịch 8,9 năm kể từ kể từ vở 'Romeo và Juliet' với dự án ''Life of Pi". Theo Park Jeong Min thì việc chuyển thể tác phẩm được yêu thích này lên sân khấu sẽ là một lợi thế quý giá cho sự nghiệp diễn xuất tương lai của anh.
kim-woo-bin.jpg
Kim Woo Bin, nam diễn viên đang đi hưởng tuần trăng mật ở Tây Ban Nha cùng vợ, Shin Min Ah vươn lên vị trí thứ hai, sau khi chỉ số danh tiếng thương hiệu của anh tăng vọt 91,96% so với tháng trước. Trong khi đó bộ phim "Gift' của Kim Woo Bin dự kiến năm 2027 mới phát sóng. Bộ phim kể về câu chuyện của huấn luyện viên bóng chày chuyên nghiệp Jung Min Yong, người có được những khả năng phi thường sau một tai nạn bất ngờ và đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng của đội bóng chày nghiệp dư trường trung học Deokcheon đang đứng cuối bảng, dẫn đến một mùa giải đầy đam mê, căng thẳng và cảm động. Anh có được quyền đánh giá trình độ và khả năng của các cầu thủ bóng chày và tuyển chọn Tae Hun làm cầu thủ chính thức của đội, sau khi nhận thấy tiềm năng trở thành một cầu thủ xuất sắc trong cậu. Câu chuyện tiếp tục diễn ra khi các cầu thủ bày tỏ sự bất mãn với vị huấn luyện viên mới được bổ nhiệm.
lim.jpg
Lim Young Woong đứng thứ ba. Trong khi đó, buổi hòa nhạc "Tour 2026" Gocheok Sky Dome của Lim Young Woong khởi động chiến dịch quảng bá quy mô lớn, với chủ đề "Đã gửi lời hồi đáp".
top4-5.jpg
Byeon Woo Seok giành vị trí thứ tư, và cuối cùng, IVE đứng thứ năm.
Tuệ Nghi
