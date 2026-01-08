Đạo diễn Chung Chí Công mang hơi thở Hollywood vào dự án mới, kể chuyện tình tay ba gây tò mò

SVO - Bộ phim 'Cảm ơn người đã thức cùng tôi' vừa ra mắt đoạn teaser gây choáng ngợp bởi nhiều bối cảnh quốc tế. Qua đó, phản ánh mức độ đầu tư, tâm huyết của đạo diễn Chung Chí Công và ê kíp cho dự án đánh dấu sự trở lại lần này.

Đoạn phim vừa được công bố giới thiệu rõ nét hơn về ba nhân vật chính và những vấn đề họ phải đối mặt trên hành trình theo đuổi ước mơ. Khang (Nguyễn Hùng) chỉ là một “tay ngang” trên con đường trở thành đạo diễn. Hoài (Võ Phan Kim Khánh) nỗ lực theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên nhưng sau 5 năm cũng chỉ là một ai đó giữa rất nhiều người.

Hiếu (Doãn Hoàng) dù có tài năng vượt trội nhưng chưa được ai nhìn thấy và gọi tên trong thế giới hoạ sĩ vẽ truyện tranh. Từ những lát cắt cá nhân, bộ phim đặt ra hoài nghi và trăn trở của người trẻ khi va vào sự khắc nghiệt của hiện thực.

Qua đó, câu chuyện tạo cảm xúc mạnh mẽ cho người xem nhờ thông điệp mang tính phổ quát, phản ánh những trăn trở chung của nhiều thế hệ, kết hợp cùng giai điệu ballad truyền cảm mang đến trải nghiệm hài hòa về cả hình ảnh lẫn âm thanh. Nhan đề ca khúc nhạc phim Đến lúc bông hoa sẽ nở được đặt trong mạch cảm xúc của câu chuyện như gửi gắm niềm tin vào hành trình nỗ lực bền bỉ.

Đoạn phim tiếp tục được mở rộng bối cảnh sang New York (Mỹ) và Busan (Hàn Quốc). Trong đó, nổi bật nhất là Cầu thang Guason tại Bronx. Đây là nơi từng xuất hiện trong phân cảnh nhảy múa mang tính biểu tượng của Joker, do Joaquin Phoenix thủ vai, trong bộ phim Joker (2019), và sau đó tiếp tục được sử dụng trong Joker: Folie à Deux (2024), với cảnh nhảy của Harley Quinn do Lady Gaga thể hiện.

Một bối cảnh đặc biệt khác xuất hiện ở cuối teaser trailer là bức tượng đồng Hoàng tử bé đặt phía trước Villa Albertine - nơi nhà văn Antoine de Saint-Exupéry hoàn thành bản thảo tác phẩm Hoàng tử bé, xuất bản lần đầu vào năm 1943.

Thông qua teaser trailer, nữ chính Kim Khánh trở thành mảnh ghép quan trọng dẫn dắt câu chuyện chính bởi khả năng kiểm soát hình thể và những phân đoạn vũ đạo giàu hình ảnh, cho thấy sự đa dạng trong khả năng thể hiện của nữ diễn viên trẻ ở vai nữ chính điện ảnh đầu tay.

Ở tuyến nhân vật còn lại, Doãn Hoàng mang đến hình ảnh Hiếu, với nét diễn giàu nội tâm, khắc họa một nhân vật chất chứa nhiều suy tư và áp lực trên hành trình theo đuổi ước mơ.

Nguyễn Hùng vào vai Khang với một sắc thái khác biệt so với những vai diễn trước đây của nam diễn viên. Qua teaser trailer, Nguyễn Hùng hiện lên là một chàng trai bộc trực, thẳng thắn và nhiệt huyết với đam mê, song ẩn sau đó là những cảm xúc nội tâm khó đoán.

Sự xuất hiện của nhân vật này góp phần mở ra mối quan hệ nhiều lớp giữa ba nhân vật chính, đặt ra những câu hỏi xoay quanh câu chuyện tình yêu tay ba trong phim.