'Squid Game 3' nhận đề cử giải 'Diễn viên xuất sắc nhất cho màn trình diễn hành động tập thể'

Tuệ Nghi
SVO - Loạt phim gốc Hàn Quốc của Netflix 'Squid Game' mùa 3 đã nhận được đề cử giải thưởng 'Diễn viên xuất sắc nhất' năm nay ở hạng mục màn trình diễn hành động tập thể của Lễ trao giải Diễn viên lần thứ 32 của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh – Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Hoa Kỳ (SAG-AFTRA).

Loạt phim gốc Hàn Quốc của Netflix, Squid Game mùa 3 đã nhận được đề cử ở hạng mục "Diễn xuất hành động xuất sắc nhất của một nhóm diễn viên đóng thế trong một loạt phim truyền hình" tại Lễ trao giải Diễn viên lần thứ 32, do Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh – Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Hoa Kỳ (SAG-AFTRA) tổ chức và diễn ra vào ngày 1/3/2026.

c2f9f6a0-9efd-45c4-9265-1d222b6d1b6d.jpg

Squid Game nằm trong cùng hạng mục với bốn đối thủ khác Andor của Disney+, Landman của Paramount+, The Last of Us của HBO và Stranger Things của Netflix.

Giải thưởng Diễn viên (Actor Awards) là tên gọi mới của Giải thưởng SAG. Tại Lễ trao giải SAG năm 2022, mùa đầu tiên của loạt phim Squid Game đã giành được ba giải thưởng: "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất", "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" và "Màn trình diễn hành động xuất sắc nhất của một nhóm diễn viên đóng thế".

Giải thưởng Diễn viên (Actor Awards) vinh danh những thành tựu cá nhân và tập thể trong phim điện ảnh, phim truyền hình chính kịch và phim truyền hình hài kịch. Các đề cử và người chiến thắng được lựa chọn bởi những người trong cộng đồng SAG-AFTRA rộng lớn, với hơn 160.000 thành viên.

Tuệ Nghi
