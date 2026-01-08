Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lee Hyori đích thân làm rõ những hiểu lầm xung quanh 'Phòng tập Yoga hào phóng'

SVO - Lee Hyori đã đích thân giải đáp những hiểu lầm xung quanh phòng tập yoga của mình.

Gần đây, một cư dân mạng đã đăng tải một video lên mạng xã hội với tiêu đề “Phòng tập Yoga siêu hào phóng thực sự của Lee Hyori”, cho thấy những cảnh quay tại phòng tập của cô.

Trong video, các học viên tại phòng tập được nhìn thấy đang nhận những món quà như bánh gạo nếp (mangae tteok), quýt Jeju và tất yoga, với một khoảnh khắc Lee Hyori xuất hiện đang tự tay phát bánh gạo.

lee.jpg

Khi video thu hút sự chú ý, Lee Hyori đã lên tiếng trên tài khoản chính thức để làm rõ vấn đề. Trong một bình luận, cô ấy nói: “Những chiếc bánh gạo, quýt và tất mà các bạn thấy đều là quà tặng từ các thành viên lớp yoga của chúng tôi. Tôi không phải là người tặng chúng”.

Bằng cách nhấn mạnh rằng, những món quà đó đến từ các thành viên, cô ấy đã giải quyết và ngăn ngừa những hiểu lầm tiềm tàng liên quan đến biệt danh 'phòng tập yoga siêu hào phóng'. Trong khi đó, Lee Hyori đã khai trương phòng tập yoga của mình vào năm ngoái tại quận Seodaemun, Seoul, và đảm nhận vai trò mới là Giám đốc phòng tập.

Lee Hyori (46) cũng vừa gây sự chú ý khi thể hiện kỹ năng nhảy điêu luyện của mình. Video cho thấy, Lee Hyori nhảy theo bài hát "WHERE YOU AT" của All Day Project. Diện một bộ trang phục rộng thùng thình và tạo nên một phong cách hip-hop, Lee Hyori đã khiến mọi người bất ngờ với những bước nhảy xuất sắc của mình. Lee Hyori và Lee Sang Soon, kết hôn năm 2013, đã sống ở đảo Jeju khoảng mười năm, trước khi chuyển đến một ngôi nhà riêng ở Pyeongchang-dong, Jongno-gu, Seoul, vào tháng 9 năm ngoái.
