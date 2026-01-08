'The Great Flood' tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Netflix tuần thứ 3 liên tiếp

SVO - Bộ phim khoa học viễn tưởng về thảm họa 'The Great Flood' tiếp tục giữ vị trí số 1 trong tuần thứ ba liên tiếp trên bảng xếp hạng phim không nói tiếng Anh của Netflix, tính đến ngày 7/1/2026.

Do Kim Byung Woo đạo diễn, bộ phim gốc của Netflix đã thu hút 11,1 triệu lượt xem trong tuần kết thúc vào ngày 4/1, gấp hơn ba lần so với 3,4 triệu lượt xem của bộ phim xếp thứ hai Haq, một bộ phim chính kịch pháp đình của Ấn Độ.

The Great Flood phát hành ngày 19/12, miêu tả cuộc đấu tranh của An-na, do Kim Da Mi thủ vai, một bà mẹ đơn thân có con trai 6 tuổi, người đột nhiên tỉnh dậy giữa một trận lũ lụt tàn khốc nhấn chìm khu chung cư của cô và, rộng hơn, cả hành tinh. Cô chiến đấu để bảo vệ con trai nhỏ của mình khi tìm cách vượt qua tòa nhà bị ngập lụt.

Một bộ phim gốc khác của Netflix, Cashero với sự tham gia của Lee Jun Ho, trong vai một công chức sở hữu năng lực siêu nhiên, đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh hằng tuần của nền tảng này, với 6,1 triệu lượt xem. Tuần trước, phim ra mắt ở vị trí thứ 2, với 3,8 triệu lượt xem.

Một cảnh trong phim "Cashero", bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng Netflix tuần trước (29/12 - 4/1). Kang Sang Woong (Lee Jun-ho) trở về nhà với 30 triệu won tiền cưới do mẹ để lại, và anh đã dùng siêu năng lực của mình để giữ chặt một chiếc xe buýt sắp lao xuống sông Hàn.

Culinary Class Wars: Season 2, bộ phim đã đứng đầu bảng xếp hạng trong hai tuần trước đó, sau khi phát hành vào ngày 16/12, đã xuống vị trí thứ 3, với 3,4 triệu lượt xem.

Bộ phim hài lãng mạn Dynamite Kiss, với sự tham gia của Ahn Eun Jin và Jang Ki Yong, giành vị trí thứ sáu, với 1,8 triệu lượt xem. Bộ phim hài lãng mạn I Dol I của ENA đứng ở vị trí thứ tám, với 1,5 triệu lượt xem.