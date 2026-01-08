HYBE bị cáo buộc biển thủ 83 triệu đôla Mỹ tiền của BTS

Tập đoàn giải trí khổng lồ HYBE của Hàn Quốc một lần nữa lại bị chỉ trích sau khi những cáo buộc liên quan đến thương vụ mua lại Ithaca Holdings của Scooter Braun năm 2021 được khơi lại. Các báo cáo gần đây và các cuộc thảo luận trực tuyến cho rằng khoản nợ khoảng 120 tỷ won (khoảng 83 triệu đôla Mỹ) mà tập đoàn này gánh chịu trong thương vụ liên quan đến các dự án kinh doanh trước đây của Braun đã được thanh toán bằng nguồn vốn của công ty, phần lớn đến từ BTS, nhóm nhạc chủ lực của tập đoàn vào thời điểm đó.

"Spring Day" của BTS đứng đầu bảng xếp hạng thường niên của Melon trong 9 năm liên tiếp, lập kỷ lục dài nhất. Đây cũng là bài hát đầu tiên trên nền tảng này vượt qua 1 tỷ lượt stream tích lũy và giữ kỷ lục là bài hát trụ hạng lâu nhất trong lịch sử Melon, nằm trên bảng xếp hạng hàng ngày trong khoảng 7 năm 11 tháng kể từ khi phát hành. Tháng 10 năm ngoái, tạp chí âm nhạc Mỹ Rolling Stone đã xếp "Spring Day" ở vị trí thứ 37 trong danh sách "Những bài hát hay nhất thế kỷ 20", thứ hạng cao nhất đối với một bài hát Hàn Quốc. Trong khi đó, BTS sẽ phát hành album đầy đủ thứ năm vào ngày 20/3, đánh dấu sự trở lại đầy đủ của cả nhóm sau khoảng ba năm chín tháng. Album mới gồm tổng cộng 14 bài hát.

Vào tháng 4/ 2021, HYBE (trước đây là Big Hit Entertainment) thông báo sáp nhập với Ithaca Holdings, trị giá hơn 1 tỷ đôla. Thương vụ này đã đưa các nghệ sĩ nổi tiếng như Justin Bieber, Ariana Grande và Demi Lovato về dưới trướng của HYBE, cùng với Big Machine Label Group. Vào thời điểm đó, thương vụ được ca ngợi là một bước đi chiến lược để mở rộng sự hiện diện của HYBE tại thị trường Mỹ.

Các tiết lộ tài chính sau đó cho thấy tổng chi phí đã vượt quá các báo cáo ban đầu, đạt khoảng 1.200 tỷ won (khoảng 1,05 tỷ đôla Mỹ). Con số này không chỉ bao gồm giá mua mà còn cả việc gánh chịu các khoản nợ hiện có của Ithaca, ước tính khoảng 120 tỷ won. Các nhà phê bình cho rằng, khoản nợ này bắt nguồn từ các khoản vay mà Braun đã thực hiện để mua bản quyền thu âm của Taylor Swift thông qua Big Machine vào năm 2019, một động thái gây tranh cãi, đã châm ngòi cho cuộc tranh chấp công khai với nữ ca sĩ.

Các báo cáo cho thấy, sau khi bán bản quyền các bản thu âm của Swift vào cuối năm 2020 với lợi nhuận đáng kể, các cổ đông của Ithaca (bao gồm cả Braun) đã phân phối số tiền thu được dưới dạng cổ tức, trong khi vẫn để lại khoản nợ tồn đọng trong sổ sách của công ty. HYBE sau đó đã gánh khoản nợ này như một phần của thương vụ mua lại.

Để tài trợ cho thương vụ này, HYBE được cho là đã sử dụng 74% lượng tiền mặt dự trữ và vay thêm 560 tỷ won (386,2 triệu đôla). Trong giai đoạn 2020 - 2021, BTS chiếm phần lớn doanh thu của HYBE thông qua các chuyến lưu diễn toàn cầu, doanh số bán album và hàng hóa, biến nhóm nhạc này trở thành động lực chính cho sức mạnh tài chính của công ty trong giai đoạn đó.

Vụ tranh cãi gần đây

Những cáo buộc này lại nổi lên vào đầu tháng 1/2026, được thổi phồng bởi một bài đăng lan truyền trên X (Twitter cũ) thông qua một bài báo của NewTamsa. Các nhà phê bình cho rằng thu nhập của BTS đã gián tiếp tài trợ cho việc trả nợ, làm dấy lên câu hỏi về việc phân bổ nguồn lực và liệu thương vụ mua lại có mang lại lợi ích cho hoạt động kinh doanh K-pop cốt lõi của HYBE hay không.

Cư dân mạng và người hâm mộ đã bày tỏ sự phẫn nộ, với những bình luận nhấn mạnh sự quản lý yếu kém:Tôi thực sự tự hỏi số tiền BTS kiếm được đã đi đâu; Họ đã biển thủ tiền đi đâu đó hay tạo ra quỹ đen?

NewTamsa đã liên hệ trực tiếp với Chủ tịch HYBE, ông Bang Si Hyuk, để xin bình luận, nhưng không nhận được phản hồi nào.

Quan điểm của HYBE và bối cảnh rộng hơn

Tính đến ngày 8/1/2026, HYBE vẫn chưa đưa ra tuyên bố mới nào về những cáo buộc cụ thể này. Trước đây, công ty luôn mô tả thương vụ Ithaca là một sự mở rộng mang tính cộng hưởng, tận dụng chuyên môn chung để kết nối thị trường K-pop và phương Tây. Các quan chức trước đây đã bảo vệ giá trị của thương vụ này, viện dẫn những lợi ích cộng hưởng dự kiến ​​bất chấp những thách thức sau đó như sự ra đi của một số nghệ sĩ do Ithaca quản lý (ví dụ: Ariana Grande, Justin Bieber) và việc Scooter Braun từ chức Giám đốc điều hành HYBE America, vào tháng 7/2025.

Bậc thang chính của Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Sejong, nằm gần Quảng trường Gwanghwamun ở Seoul, đã được phủ kín bởi BTS. Các bậc thang ngoài trời được trang trí bằng logo, ngày phát hành và tên nhóm của album đầy đủ thứ năm của họ, sẽ được phát hành vào ngày 20/3. Điều này đặc biệt đáng chú ý vì Trung tâm Sejong hiện là một trong những không gian mang tính biểu tượng nhất cho văn hóa và nghệ thuật Hàn Quốc.

Thời điểm xảy ra tranh cãi trùng với sự mong chờ về sự tái hợp đầy đủ của nhóm BTS và các hoạt động sau khi các thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 2025. Câu chuyện này vẫn đang tiếp diễn, với người hâm mộ chia rẽ giữa việc bảo vệ các quyết định kinh doanh của HYBE và kêu gọi sự minh bạch hơn trong cách thức đầu tư doanh thu. Khi HYBE chuẩn bị cho chương tiếp theo của BTS, sự giám sát đối với các động thái tài chính trong quá khứ vẫn không có dấu hiệu giảm bớt.