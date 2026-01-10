Pyo Ye Jin của 'Taxi Driver 3' đã nói lời tạm biệt cuối cùng

SVO - Vào hôm nay, ngày 10/1, bộ phim truyền hình thứ Sáu, thứ Bảy của đài SBS, 'Taxi Driver 3' sẽ kết thúc hành trình của mình với một tập cuối hoành tráng.

Trong suốt thời gian phát sóng, Taxi Driver 3 đã càn quét cả lượng người xem và sự chú ý của dư luận, tiếp tục thành công về tỷ suất người xem và trở thành bộ phim truyền hình được bàn tán nhiều nhất mùa Đông năm nay.

Trong bối cảnh đó, sự chú ý cũng tập trung vào Pyo Ye Jin, người có sự hiện diện càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cô đã thành công chinh phục trái tim khán giả một lần nữa bằng cách hóa thân thành nữ hacker thiên tài Ahn Go Eun của Rainbow Transportation.

Diễn xuất của Pyo Ye Jin, khiến người xem rơi nước mắt, cũng là một yếu tố quan trọng tạo nên sức hút của bộ phim. Từ diễn xuất nhập vai đến lối diễn xuất tinh tế trong các nhân vật phụ và những cảnh hành động gay cấn, Pyo Ye Jin đã làm chủ tất cả, đảm bảo sự thích thú cho người xem.

Diễn xuất đa chiều của Pyo Ye Jin đặc biệt ấn tượng. Cô đã chủ động sử dụng ánh mắt sâu sắc và biểu cảm khuôn mặt đa dạng để khắc họa bản chất đa diện của Ahn Go Eun, từ lòng trắc ẩn đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của các nạn nhân đến sự tức giận hướng vào những kẻ phản diện. Hơn nữa, cô đã truyền tải trọn vẹn cảm xúc, niềm vui và hạnh phúc của nhân vật đến người xem.

Những cảnh hành động với rượu táo đặc trưng của Pyo Ye Jin cũng thu hút sự chú ý. Những cú đấm mạnh mẽ và những pha húc vai đầy sảng khoái của cô ấy vào bọn phản diện đã mang lại một trải nghiệm hồi hộp và mãn nhãn.

Pyo Ye Jin bày tỏ lòng biết ơn: "Tôi chân thành cảm ơn các bạn đã yêu mến Taxi Driver 3 cho đến nay. Nhờ sự ủng hộ của các bạn, tôi đã rất hạnh phúc khi được hóa thân thành Go Eun trong một thời gian dài. Tôi rất buồn vì bộ phim sắp kết thúc. Hôm nay là ngày cuối cùng của tôi, và tôi sẽ nói lời tạm biệt với Go Eun và Rainbow Luck. Tôi mong được gặp lại tất cả các bạn trong một vai diễn tốt hơn".